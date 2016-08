Muerte de Juan Gabriel deja a Olga Breeskin devastada, no logró el perdón

La última vez que la violinista vio a Juan Gabriel fue en una corte en el 2008

Durante la cobertura de TV Azteca por el fallecimiento de Juan Gabriel, localizaron a la violinista Olga Breeskin, quien reaccionó sorprendida.

“No lo puedo digerir, perdónenme”, fueron las líneas que dijo la violinista antes de romper en llanto.

Breeskin mencionó nunca haber compartido escenario junto al Divo de Juárez.

“Yo nunca compartí un escenario con él, ni canté ninguna de sus canciones, hasta ahora que grabé ‘Abrázame muy fuerte’”.

Señaló que la última vez que vio al cantante fue en una Corte en 2008 y reveló que su distanciamiento fue por un contrato, pues el productor que le hizo firmar al final no se presentó y de ahí comenzaron las demandas que terminaron con su amistad.

“Lo busqué, le lloré, le canté. Yo lo recuerdo con mucho cariño, me daba consejos de bienestar y positivismo, por eso me duele la ruptura, por mi culpa y la de un productor que ya murió hace 2 meses”.

Cabe mencionar que semanas antes del fallecimiento de Juan Gabriel, Breeskin se presentó en ‘Las tardes con la Bigorra’, en donde le pidió perdón al compositor.

“Yo voy a estar con Juan Gabriel porque yo quiero un abrazo de Juan Gabriel, yo quiero tocarle el violín, aunque este frío yo voy a estar ahí, no me importan las críticas, no me importa lo que piensen, yo voy a estar en ese funeral”, finalizó.