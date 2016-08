Juan Gabriel recibe esta conmovedora despedida de Isabel Pantoja

La artista española se preparaba para estrenar un disco íntegramente compuesto por el mexicano

La repentina muerte del cantante Juan Gabriel el pasado domingo dejó profundamente conmocionados no solo a los millones de fans que acumulaba por todo el mundo, sino también a un sinfín de artistas que apreciaban su legado y veían en él al mejor referente posible. Sin embargo, el golpe anímico provocado por su fallecimiento ha sido especialmente duro para Isabel Pantoja, quien ha publicado ahora una emotiva carta para el ‘divo de Juárez’ que da buena muestra de la tristeza que la invade.

“Alberto [Aguilera, su verdadero nombre], en este momento mi corazón se paró con el tuyo. ¿Por qué no me has esperado? Cielo mío, jamás sabrás cómo te quiero… con toda mi alma. Mis respetos y admiración. Como tú bien dices: gracias por haber nacido en el mismo siglo y haber podido compartir todo contigo”, reza el texto publicado en el blog de la intérprete y en la cuenta de Instagram que gestiona su comunidad de fans.

La cantante también incluyó en el mensaje a su familia, que también compartió giras y vivencias con el de Juárez.

“Mi familia y yo estamos desolados. No tenemos ánimos ni palabras ante esta inesperada pérdida de nuestro amigo Alberto. Te quiero con mi alma. Descansa, cariño mío. Te ama tu comadre Isabel”, escribió.

A video posted by BLOG OFICIAL DE ISABEL PANTOJA (@blog_oficial_de_isabel_pantoja) on Aug 29, 2016 at 8:02am PDT

El sentido adiós que le dedica Isabel Pantoja demuestra hasta qué punto Juan Gabriel había ejercido como uno de los principales pilares artísticos y personales de la popular cantante, quien no solo forjó buena parte de su carrera musical gracias a los temas que para ella escribió el malogrado artista -con quien mantenía una amistad de más de 40 años-, sino que ahora se preparaba para regresar al mercado discográfico con un nuevo álbum compuesto íntegramente por Juan Gabriel.

El último mazazo emocional recibido por Isabel Pantoja, quien no acaba de recuperarse anímicamente de los numerosos contratiempos a los que se ha visto sometida en los últimos años y que le han mantenido completamente alejada de la vida pública desde su reciente salida en prisión, es ciertamente comparable con la mezcla de frustración y abandono que sienten aquellos seguidores de Juan Gabriel que no han tenido noticia alguna por parte de la familia del intérprete sobre los planes relativos a su funeral.

Tanto es así, que a buena parte de los admiradores que no se habían separado de la funeraria de Los Ángeles en la que se encontraban sus restos mortales, ni de la estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood que sirvió de velatorio improvisado, les cogió por sorpresa el traslado de su cadáver al aeropuerto de Los Ángeles con destino a México que se produjo en la tarde de ayer lunes, ya que a pesar de que las cámaras de televisión fueron testigos del desplazamiento, el portavoz contratado por la familia se negó en todo momento a ofrecer información sobre lo que acontecía.

Juan Gabriel falleció en su domicilio de Santa Mónica (California) en la tarde del domingo a los 66 años de edad, una muerte cuyas causas no han sido confirmadas oficialmente, pero que, según la policía, estarían íntimamente relacionadas con los problemas cardíacos que el músico venía sufriendo desde hace varios años.