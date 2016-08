Juan Gabriel dejó varios discos grabados a sus hijos

Un productor aseguró que el cantante tenía guardados discos no con temas inéditos, pero con otros arreglos que sus hijos lanzarán más adelante

Juan Gabriel dejó grabados varios discos para que sus hijos los lancen después, como pensando en ayudarlos el día que él faltara, reveló el productor musical José Antonio “Potro” Farías.

“Era simpático pero un ‘molón’, nunca me entendí con él en su carácter, por ejemplo, yo fumo y se la pasaba echándome teoría de las razones por las que no debería fumar y después de 40 minutos de su sermón me pedía un cigarro, le gustaba ‘moler’ a la gente y yo, como que no es mi estilo”, recordó Potro.

Otro de los detalles que tenía, agregó el productor, era que no era muy cortés con su esposa Amelia.

“No que fuera grosero pero si era ‘molón’ con ella y eso me cayó gordo a mí, como que no le caía bien y de alguna forma lo externaba”, explicó.

Pero, a pesar de las diferencias que pudieran tener, el regio tuvo buenas experiencias como grabar en Ocean Way, un estudio emblemático de Los Ángeles.

“Ahí se ha grabado la música de películas muy importantes como Star Wars o con los músicos que grabaron con Michael Jackson, eso para mí fue lo más bonito“, agregó el regiomontano.

“Yo creo que los mejores arreglos son de un disco que no ha salido, me dijo que no le habían gustado y dos años después habla para pedir perdón y que por favor le mandara los arreglos otra vez, esto fue hace como cinco años”.

Afirmó que Juan Gabriel tenía guardados discos no con temas inéditos, pero con otros arreglos que sus hijos lanzarán más adelante.

“Eso sí, qué bonito que fue un buen padre, porque se preocupó por sus hijos, los metió al negocio, de alguna forma participaban cerca de él“, señaló Potro.

A petición de Juan Gabriel, el regio le hizo arreglos a Mona Bell, Yuri y Agustín, hermano de Isabel Pantoja, entre otros artistas.

POR: Idalia Barrera