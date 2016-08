Jennifer Lopez quiere que Casper Smart siga formando parte de su vida

Ahora sería el ya ex novio de la cantante quien no parece tan interesado en la oferta

Aunque la semana pasada la pareja formada por Jennifer Lopez y Casper Smart sorprendió al mundo con una nueva ruptura sentimental, parece que la diva del Bronx todavía no está preparada para cerrar por completo este capítulo de su vida y, en consecuencia, estaría dispuesta a convencer al joven bailarín de que siga siendo parte de su círculo más íntimo.

“Jennifer es consciente de que no puede dedicarle a Casper todo el tiempo que tiene porque está muy ocupada con sus muchos proyectos profesionales, pero eso no significa que no quiera tenerle cerca para que siga formando parte de su vida. Todavía tiene la esperanza de que pueden solventar sus diferencias y dar otra oportunidad a su relación“, reveló una fuente a la revista Life & Style.

Sin embargo, según el mismo informante, Casper ya no estaría por la labor de tener que adaptarse en todo momento a los requisitos y necesidades de la estrella de la música para lograr que el romance funcione, por lo que estaría haciendo todo lo posible por alejarse de ella en estos momentos en los que está reflexionando largo y tendido sobre su futuro.

“Casper se está hartando de la dinámica tan poco saludable que ha caracterizado su relación desde hace ya varios años, ya que siempre es él quien tiene que adaptarse a las exigencias y a la agenda de Jennifer. En las últimas semanas ha sido muy distante con ella, y no creo que tenga muchas ganas de volver a la misma situación de antes”, aseguró a la misma publicación.

Por el momento, se desconocen las causas concretas que habrían dinamitado por enésima vez la relación entre la intérprete y el coreógrafo, pese a que desde el círculo más íntimo de Jennifer se especula ahora con la posibilidad de que Casper no haya recibido con agrado la buena sintonía que vuelve a imperar entre la artista y su exmarido, Marc Anthony, sobre todo desde que el exmatrimonio volviera a compartir escenario hace unos días para interpretar su sencillo de 1999, ‘No me ames’, ante un público boquiabierto.

“Casper está celoso de Marc, eso es cierto, y se siente desplazado por la amistad tan estrecha que sigue manteniendo con quien fuera su marido“, sentenció.