¿Ha visto la etiqueta de ese producto Donald o Ivanka Trump? Casi todo se hace en el extranjero

Trump promete castigar a las empresas que se lleven trabajos al extranjero, pero sus productos lo son. Expertos señalan que su promesa podría terminar haciendo más daño a la clase trabajadora.

Mientras en sus discursos amenaza a empresas que se lleven trabajo al extranjero con ponerles multas y acusa a otros países de “matarnos en comercio” (“killing us on trade”) Donald Trump no practica lo que predica: casi todos sus productos, con contadas excepciones, son hechos en el extranjero.

Trump vende una amplia línea de productos con su nombre: camisas, trajes, corbatas, colonia, lentes, artículos para el hogar, agua, vodka y muchos otros como plumas y el champú que se usan en sus hoteles.

Pero casi nada de lo que Trump vende es fabricado en los Estados Unidos sino en China, Bangladesh, Honduras, Vietnam, China, Corea del Sur, México, Turquía e India.

Algo similar ocurre con la ropa y zapatos de la línea que lleva el nombre de su hija Ivanka: son hechas en China.

Entre las pocas excepciones de productos Trump hechos en USA están su colonia “SUCCESS” o éxito y sus sombreros con el letrero “Making America Great Again” que se fabrican en una fábrica de Carson, California bajo contrato con la campaña.

Sin embargo, Trump critica a las empresas que se van a otros países a fabricar productos y además, promete castigarlas severamente.

Su plataforma de campaña promete “traer los trabajos que se fueron” de Estados Unidos y castigar a China y otros países “que hagan trampa” y renegociando tratados de libre comercio como NAFTA en términos “más favorables para Estados Unidos”. Trump promete así, “crear una explosión de nuevos puestos de trabajo, riqueza y oportunidades”.

Pero según expertos y según los datos, Trump no sólo no sigue su propio consejo en cuanto a producir productos en Estados Unidos, sino que sus planes sobre comercio podrían terminar por hacer daño a la misma gente a la que pretende atraer con esa retórica: la clase media y trabajadora.

“Si tú necesitas un aire acondicionado para tu casa, cuando venga el vendedor, te van a preguntar cuanto quieres gastar, no de qué país es el aparato”, dijo en una entrevista el economista y profesor de Fordham University, Giacomo Santangelo. “Las familias tienen presupuestos y buscan ahorrar dinero en la medida de lo posible”.

Hace unos meses, Trump prometió imponer un impuesto especial para castigar a Carrier Air Conditioning luego que la empresa anunció que se llevará la fábrica a Monterrey, Mexico, de Indiana, donde existe actualmente, dejando si trabajo a más de 1400 obreros.

Trump también señala que no permitirá a China y a México “que nos ganen” en comercio.

Santangelo explica que las cosas en la economía globalizada de hoy, no funcionan como las explica Trump. De hecho, si Trump decide multar a empresas estadounidenses por construir sus productos en el extranjero, “lo más que va a lograr es que aumenten sus precios y tengan que dejar sin trabajo aún a más gente”.

Las empresas se van porque es más barato producir en otros países. Donald Trump hace sus productos en Bangladesh y China, entre otros países, porque es más barato y permite vender a un precio más razonable, dijo Sanangelo.

El hecho de que estos productos Trump sean hechos en el exterior no es lo sorprendente, 9 de cada 10 piezas de ropa que se venden en los Estados Unidos son hechas o armadas en el extranjero e incluso las empresas que se jactan de tener “productos estadounidenses”, los producen en parte en el extranjero o algunas de las partes vienen de afuera.

¿Puede Trump cambiar esto?, preguntamos al economista.

“Es algo muy difícil traer a Estados Unidos de nuevo los trabajos de manufactura que ahora están en otros países”, dijo Sanangelo. “Para hacerlo, hace falta la fuerza laboral para hacerlo y la realidad es que la gran mayoría de nuestra fuerza laboral y de nuestra economía está en el área de servicios. No es tan fácil como tronar los dedos y ya”.

El 70% de la fuerza laboral estadounidense está en el área servicios. En China, la tercera parte está en agricultura y la otra tercera parte en manufactura, agregó el catedrático.

“Cuando él dice que China nos está matando en comercio lo que quiere decir es que exportan más que nosotros. Esa es una realidad y no va a cambiar porque él lo diga”, apuntó el experto.

Estados Unidos importa la gran mayoría de los productos que se consumen, agrega. Lo mismo que los productos Donald Trump e Ivanka Trump.

La campaña de Hillary Clinton está atacando a Trump consistentemente sobre este tema, y en cuestión de pocos meses, ya ha sacado tres comerciales diferentes, destinados a atacar a Trump sobre sus productos importados.

El más reciente se llama “Hats” o sombreros

“Donald Trump fabrica sus productos en 12 países…”, dice la voz en off. “No le crean al sombrero (gorras Trump, que dicen “Haremos grande de nuevo a América”