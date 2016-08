Foto: Zuria Vega confirma sexo y nombre de su bebé

Me parece increíble y a veces me cuesta creerlo todavía , mientras más crece mi panza más crece mi amor por ti. Volver a conocer ,aceptar ,querer y reconectar con tu cuerpo desde un lugar desconocido, nuevo, muchos cambios que asimilar que emocionan y asustan . El embarazo me ha conectado de forma aún más fuerte con mi género, femenino, poderoso y valiente. Me siento plena ,feliz y emocionada, a veces perdida pero ahí está mi esposo maravilloso que me apoya, me ama y comparte todo este proceso conmigo que es tan suyo como mío , mis amigas han jugado un rol importantísimo también, sobre todo con las que estoy compartiendo esta etapa, nos contamos, desahogamos y reímos juntas . Me siento afortunada, más plena y fuerte que nunca . Gracias por elegirnos como tus papas, te esperamos con ansias Lúa hermosa 💕👶🏻

A photo posted by ↠zuriavvega↞☪ (@zuriavvega) on Aug 30, 2016 at 10:34am PDT