El día que compararon a Juan Gabriel con Lionel Messi

Una cantante chilena así se refirió al Divo de Juárez cuando tuvo la oportunidad de compartir escenario con él

Fue en 2013, cuando la cantante chilena María José Quintanilla se presentó con Juan Gabriel en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México, el escenario por excelencia para los artistas consagrados.

Cuando el diario chileno La Cuarta le preguntó a Quintanilla cómo se sintió al compartir escenario con el “Divo de Juárez”, la cantante no pudo ocultar su emoción y admiración por el recién fallecido cantante mexicano.

La cantante, de ahora 26 años, dijo que era algo similar como: “Si te gusta el fútbol y Messi te invitara a jugar, estoy muy emocionada”.

La intérprete andina de rancheras publicó un video de la ocasión que compartió con Juan Gabriel y le dedicó unas lindas palabras.

“Hoy sufrimos todos la pérdida del cantautor más importante del mundo hispano, pero a mí se me fue un referente en lo profesional y personal, alguien que creyó en mí y me dio su mano y respaldo, me subió a su escenario y me regaló 3 de sus canciones. Juan Gabriel lo conoce el mundo entero, pero yo conocí a Don Alberto, un hombre de mirar honesto y transparente, amigo de los suyos y con la energía de un hombre de 15, me levanté un día de enero a las 3 de la mañana a grabar, compartimos un chocolate caliente, lo admiré en su foro interno y luego presencié lo potente que es y será por siempre en lo profesional, canté amor eterno y la muerte del palomo en su cumpleaños, donde reímos y aplaudió con mucho respeto!

Hoy se sufre por el gran divo, yo sufro porque un hombre que me dio la mano nos dejó, pero me regaló su arte, su cariño y respaldo. Algún día nos encontraremos en el cielo y cantaremos juntos fuerte. Don Alberto “por eso y mucho más, las gracias yo te doy” así dice la canción que canté para usted en el Auditorio Nacional. Gracias por ser así, honesto, sencillo y humilde”.