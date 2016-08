Donald Trump se reunirá con el Presidente de México en privado

El candidato republicano a la Presidencia de Estados Unidos, Donald Trump, dijo hoy que aceptó una invitación del presidente mexicano, Enrique Peña Nieto, para visitar el país y que espera reunirse mañana, miércoles, con él.

“He aceptado la invitación del presidente Enrique Peña Nieto y estoy muy deseoso de reunirme con él mañana”, dijo Trump en un mensaje publicado en su página oficial de Twitter.

I have accepted the invitation of President Enrique Pena Nieto, of Mexico, and look very much forward to meeting him tomorrow.

