Desconfía siempre de tu mecánico

No gastes más de lo necesario en el mantenimiento de un auto. Y desconfía de esas ‘inspecciones gratuitas’ cuando tienes que llevar tu auto al distribuidor por un retiro del mercado por seguridad

En septiembre, Aaron Edelman de Indiana llevó su minivan Volkswagen Routan modelo 2009 al concesionario local de VW debido a un llamado de seguridad por fallas en el interruptor de encendido del auto. Pero además del arreglo, el departamento de servicio llevó a cabo una “inspección gratuita multipunto”. De acuerdo con Edelman, el taller le presentó una larga lista de reparaciones que el auto supuestamente necesitaba.

El asesor de servicio le informó a Edelman que sus pastillas de freno necesitaban ser reemplazadas. ¿El único problema? Edelman mismo había remplazado las pastillas tan solo un mes antes.

De acuerdo con Edelman, el mecánico también detectó una fuga de líquido refrigerante cerca del termostato, una reparación que costaría $376. El mecánico le advirtió de forma ominosa que la reparación requeriría remover la cobertura de la válvula. Edelman conocía bien su auto; el termostato era de fácil acceso, sostenido únicamente con dos tornillos.

Cuando Edelman llegó a casa, inspeccionó la fuga—la única evidencia era una diminuta cantidad de residuo de líquido refrigerante seco.

“Reemplacé la abrazadera de la manguera”, dijo en una entrevista, después de ponerse en contacto con Consumer Reports a través de nuestra plataforma de redes sociales Stori.es. “Me costó 3 dólares en Advance Auto”. ¿Cuánto tiempo le tomó completar el trabajo? “Solo 6 minutos”.

De acuerdo con la Administración Nacional de Seguridad de Tráfico en Carreteras (NHTSA), algunas concesionarias se están aprovechando de los llamados o retiros para correcciones de seguridad y lo están usando como un “gancho de publicidad” para vender reparaciones adicionales o hasta un vehículo nuevo.

Los autos de hoy en día, como el auto familiar de 110,000 millas de Edelman, se están manteniendo en la calle durante más tiempo; el auto promedio estadounidense de hoy en día tiene 11 ½ años, de acuerdo con IHS Automotive. Y la información de Consumer Reports muestra que los autos más antiguos y usados se están manteniendo como autos confiables durante más tiempo.

“La confiabilidad de los vehículos y de sus componentes ha cambiado la ecuación de hacer reparaciones a encargarse de cuidar el mantenimiento de las partes del coche en los intervalos de tiempo adecuados”, dice John Tisdale de las operaciones de desarrollo de pruebas en el Instituto Nacional para la Excelencia del Servicio Automotriz. “El 70% del trabajo que se está realizando es de mantenimiento”.

Como resultado, la cada vez mayor longevidad y confiabilidad de los coches de hoy en día, unida a los intervalos más largos entre un servicio de mantenimiento y el siguiente, están quitándole ganancias a las agencias concesionarias y mecánicos independientes por igual.

Pero es cierto que esas inspecciones “gratuitas” a menudo pueden detectar problemas que podrían arruinar tu auto un poco más adelante. Y un mecánico de confianza te ayudará a mantener tu auto funcionando bien en la carretera y seguro.

Pero algunos mecánicos menos éticos se están aprovechando de esas visitas, a menudo originadas por un llamado de seguridad o como parte de un cambio de aceite de rutina, para tener la oportunidad de presionar a los propietarios de autos a realizar servicios que no son necesarios.

¿Cómo puedes defenderte? Con un poco de educación. A menudo es tan fácil como revisar el manual del propietario, el cual te dará un programa preciso de lo que se necesita inspeccionar o reemplazar y cuándo debe hacerse.

Cuidado con los llamados de seguridad y los agregados

Los propietarios de automóviles deberían tomarse en serio los llamados de seguridad y deberían llevarlos a cabo en un concesionario para asegurarse de la operación segura de su vehículo. Pero como en el caso de Edelman, los propietarios deberían tener cuidado con los concesionarios que se aprovecharán del servicio de llamado de seguridad para aturdir a los clientes con reparaciones adicionales que suenan aterradoras pero que en realidad son innecesarias.

Una propietaria de un Mini de Los Angeles llevó su Cooper S modelo 2006 con pocas millas a su concesionario local de BMW/Mini respondiendo a un llamado de seguridad. Al regresarle su auto, el mecánico le informó que el Mini necesitaba más de $6,000 en reparaciones de otros trabajos, casi igualando el valor de su auto. Asustada, llevó su Mini con un mecánico independiente, cuya cotización fue 76% más baja, y que le dijo que la mayor parte del trabajo no era necesaria.

Los consumidores nos han dicho que ciertas agencias concesionarias se han rehusado a llevar a cabo el trabajo establecido en el llamado de seguridad a menos de que el dueño esté de acuerdo con realizar reparaciones caras u otros servicios de mantenimiento al mismo tiempo. Esto no solo es poco ético sino que también es una severa violación de las órdenes detalladas de consentimiento entre la NHTSA y los fabricantes.

“Un consumidor cuyo vehículo sea parte de un llamado de seguridad tiene derecho a la reparación gratuita de ese defecto de seguridad; punto,” explica el vocero de la NHTSA, Gordon Trowbridge. Si un concesionario se rehúsa a proveer ese remedio, o le agrega condiciones, deberías contactar a la NHTSA en safecar.gov. La NHTSA hasta ha designado a un supervisor independiente para supervisar los llamados de seguridad masivos de bolsas de aire de Fiat-Chrysler y Takata para eliminar los intentos de los concesionarios de vender más a los clientes con otras reparaciones no relacionadas.

Las estafas no solo suceden cuando los concesionarios sin escrúpulos agregan trabajo extra durante las campañas de llamados de seguridad. Un servicio menor puede convertirse en un problema grande si un mecánico de dudosa confianza se sale con la suya.

En el pasado, un auto común necesitaba que se le cambiara el aceite cada 3,000 millas. Pero los autos modernos pueden dejar pasar mucho más tiempo entre servicios; y con los lubricantes sintéticos modernos, los intervalos entre un cambio de aceite y otro se pueden extender más allá de las 10,000 millas. El “servicio” anual es una cosa del pasado porque los intervalos para reemplazar bujías y filtros de aceite y aire también se han extendido. Esto significa que es mucho menor el número de veces en las que un concesionario puede obtener dinero cuando le da servicio a tu auto.

Respeta el mantenimiento de rutina

Si tu auto no ha llegado a las millas sugeridas por el fabricante para llevarlo a servicio, o si el asunto está fuera del mantenimiento de rutina, piensa en esas recomendaciones de reemplazar partes extra con mucho escepticismo.

“Si quieren golpearte con un montón de cosas extras que no están en el programa de mantenimiento, eso es una bandera roja que debe levantar tus sospechas,” dice John Ibbotson, mecánico jefe en el Centro de Pruebas de Autos de Consumer Reports.

Aunque el manual del propietario te dirá lo que cada intervalo de servicio implica, ciertas computadoras de los autos modernos te informarán si ese periodo ha cambiado basándose en tus hábitos de manejo.

Si tu manual de propietario dice que ya llegaste al momento, o se te ha pasado el intervalo recomendado, por ejemplo, para cambiar los filtros de aire, tiene sentido reemplazarlos. Y si el motor de tu auto tiene una correa o cinturón de distribución, no querrás posponer ese servicio importante que se debería realizar entre las 60,000 y las 105,000 millas.

También puedes consultar con las redes sociales colaborativas sobre tu decisión sobre el mantenimiento. Sin importar el vehículo, hay una comunidad de entusiastas a quienes les encanta compartir sus conocimientos en foros en línea. Por ejemplo, PriusChat comparte que la batería de 12 volts de su auto híbrido generalmente se muere después de seis años, más o menos. Esos sitios de propietarios de autos son invaluables y a menudo incluyen discusiones sobre mecánicos de confianza.

“Puedes obtener una idea sobre si el precio está dentro de lo razonable y sobre qué tan común es el problema,” dice Ibbotson.

También el Estimador de Reparaciones de Autos de Consumer Reports puede ser una buena herramienta—proveyendo cantidades estimadas de cotizaciones de mecánicos locales que cumplen con ciertos estándares de calidad, y hasta explicando las partes y servicios en una enciclopedia en línea. Puedes encontrarla en ConsumerReports.org/carrepair.

Desglosa el desglose

Si un mecánico dice que tu auto no está funcionando adecuadamente, tienes derecho a una explicación sencilla. En la mayoría de los casos, debería poder explicar el problema con detalle, en términos que tú puedas entender. “Hacer la pregunta correcta es la clave”, dice Ray Evernham, dueño de un taller mecánico, convertido en jefe de un equipo de NASCAR. “Quieres un estimado por escrito y una explicación. A veces, preguntar estas simples preguntas evitará que un mecánico se aproveche de ti”.

Si la explicación no te satisface, pide al mecánico que te muestre la parte desgastada en cuestión. Si aún así no te gusta la respuesta, busca una segunda opinión.

Al final del día, dice Ibbotson, puedes evitar los dolores de cabeza utilizando a tu red de amigos para encontrar un mecánico local con quien puedas desarrollar una relación.

5 estafas tramposas de los mecánicos

“Un gran susto equivale a una gran ganancia”, dice John Ibbotson, jefe de mecánicos de Consumer Reports, que ha estado en el negocio de las autopartes y servicios desde 1990. Si un mecánico ya te tiene en su taller por un problema, es fácil jugar con tus emociones para indicar que algo más grave está mal. Entre las estafas frecuentes, de acuerdo con Ibbotson, se encuentran las siguientes:

• Generalizar los problemas ‘comunes’. Algunos mecánicos no se tomarán la molestia de revisar el auto antes de decir algo como, “La mayoría de los Honda Pilot con tantas millas como el tuyo tienen los bujes del brazo de control desgastados, así que deberías reemplazar los de tu carro”.

• La táctica del ‘auto inseguro’. Las leyes estatales varían, pero en New York, un taller debe entregarte las llaves de tu auto si has pagado la cuenta del trabajo que realizaron. Un mecánico puede llamar a la policía si piensa que tu auto no es seguro en la carretera, pero no puede embargar tu auto.

• El ‘arreglo de la transmisión”. Si sigues los intervalos de mantenimiento recomendados, hacer un arreglo de la transmisión está bien. Pero no comiences a hacerlo si has ignorado los intervalos. La basura que se acumula en los fluidos que no se han cambiado se convierte en material de fricción en un clutch viejo. Reemplazar el fluido puede causar que una vieja transmisión falle.

•Reemplazo de frenos. A menudo tus frenos que “ya no sirven” solo necesitan nuevas pastillas y una limpieza o un ajuste de los rotores, una solución de bajo costo. Pero algunos talleres insistirán en que necesitas reemplazar las pastillas, rotores, pinzas de freno… todo.

• Fingir una fuga. Los talleres realmente malos esparcirán líquido refrigerante en parte del motor para hacerte pensar que tu radiador tiene una fuga y debe ser reemplazado. Pide al mecánico que te muestre exactamente dónde está la fuga.