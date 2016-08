Carlos Yorvick confiesa lo que dijo Juan Gabriel: ‘Me mandó a felicitar’

Su recuerdo es conmovedor

Carlos Yorvick es el actor que le tocó interpretar a Juan Gabriel en la etapa de los 17 a los 22 años en la serie ‘Hasta Que Te conocí’, que pronto se verá por la cadena Telemundo.

Desde Los Angeles, y con un nudo en la garganta, el actor nos cuenta la felicidad y paz que le da saber que Juan Gabriel estaba feliz con su interpretación, y aún lamenta no haber podido estar presente en su último concierto y poder abrazarlo en persona.

Pregunta: ¿Qué significó para ti interpretar a Juan Gabriel en su adolescencia-juventud?

Carlos Yorvick: Fue un honor poder interpretar a un icono de la música como fue Juan Gabriel. Un trabajo que hice con mucho amor, entrega, esa es mi ideología de vida, me entrego con mucha pasión, trabajo fuerte como si fuera el último día de mi vida, como si no hubiera mañana. Y además al señor Alberto le gustó mucho mi interpretación.

P: ¿Cómo sabes que a Juan Gabriel le gustó tu actuación?

CY: Por medio de Mary Plan, que es la productora. Recibí un mensaje cuando ella estaba con Juan Gabriel, él me mandó a felicitar, a decirme que le gustó mucho, y que lo realicé muy bien. Para mí eso fue la paga más grande como artista: saber que a la persona que interpreté, que desde el primer día me entregué en cuerpo y alma a ese personaje, le gustó, eso lo es todo.

P: ¿Cómo llega esta oportunidad de interpretar a Juan Gabriel en su adolescencia-juventud?

CY: Mi manager, Joe Bonilla, me avisó que tenía que preparar un casting para el papel, lo mandamos a México y me llamaron para decirme que tenía el personaje, quedé en shock, comencé a sudar porque poder representar a un personaje tan grande en todos los sentidos, un súper artista, es una gran responsabilidad, y darle el peso que se merece, y no hacer una imitación sino una interpretación, eso fue lo más complicado. Mucha gente han abusado de su imagen para mal, y yo pido respeto para el señor Alberto.

P: Te ha tocado interpretar la etapa más difícil de la vida de Juan Gabriel, ¿qué fue lo que más te impresionó?

CY: Sí, es la parte más difícil de su vida. Es un momento de desarrollo donde se dio cuenta que su familia no lo apoyaba, donde quería evolucionar como cantante y nadie creía en él, pasaba hambre, duermía en la calle, cantaba en el Noa Noa un tema y lo sacaban por ser menor de edad, pero siempre hubo gente buena que lo ayudó y eso me di cuenta, que cuando eres una persona buena el universo te sonríe a pesar de que las circunstancias sean negativas. Y justamente la edad de los 17 a 22 años, que interpreté, me tocó su batalla y su sufrimiento. Hubo un momento muy dramático porque se fue de Juárez a Ciudad de México con los pocos ahorros que tenía y lo estafaron, terminó preso.

P: ¿Cómo te enteras de la noticia del fallecimiento de Juan Gabriel?

CY: Estoy muy conmovido, no lo puedo creer, fue muy fuerte. Yo iba a ir a su concierto en Los Angeles, pero me hablaron de México que me querían para una entrevista por la serie, y tuve que viajar ese mismo día que lo iba a ver, lo iba a conocer en persona. Regresé a Los Angeles y el domingo me llamaron para visarme, empecé a llorar, en especial después de interpretar parte de su vida, siento feo.

P: ¿Cuál es tu mensaje para el público ahora que te verá la serie en Estados Unidos, en la piel de Juan Gabriel?

CY: Yo me siento muy agradecido con él porque gracias al cariño y amor que le tiene el público a Juan Gabriel, un poquito se ha ido para mí por haber interpretado su vida. Estoy muy agradecido con todo el público, con la gente que se toma el tiempo de escribirme, siempre llevaré en mi mente y en mi corazón a Juan Gabriel hasta que dejemos este plano terrenal.

