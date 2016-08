Capitán Furia: Rafa Márquez admite que en su propio equipo hay corrupción

El jugador del Atlas cree que es tiempo de que los jóvenes futbolistas mexicanos 'ya no se dejen pisotear por los que vienen de afuera'

Rafael Márquez no solo es uno de los más grandes futbolistas de la historia de México, sino uno de los que mejor se saben expresar. En una entrevista con La Opinión el pasado domingo, el “Káiser de Michoacán” habló con fuerza, sin medias tintas, sobre problemáticas del Tri y del fútbol mexicano. Aquí algunas de sus respuestas.

Después de la Copa América Centenario, ¿llegó a haber contacto entre el profe Osorio y tú, o el profe Osorio y otros jugadores de la selección?

Sí, sí hubo un par de llamadas e incluso, pudimos hablar con los directivos, tratando de sacar conclusiones de qué fue lo que pasó, de qué soluciones o mejoras podemos sacar de todo esto. Ahora trataremos de llegar a la conclusión de cómo mejorar, de cómo ser más fuertes y sobre todo, de que no vuelva a ocurrir.

Hace poco, Jesús Corona nos dijo que después del 7-0 ante Chile, dentro del vestidor hubo jugadores que pensaron en renunciar a la Selección, ¿fuiste tú uno de ellos?

Desde luego que después del partido había un ambiente triste, de desconcierto, porque realmente no sabíamos exactamente qué había ocurrido. Desde luego que también fue una plática de desahogo de algunas cosas que estaban ocurriendo, pero yo no era ninguno de esos de renunciar a la selección. Como lo he dicho siempre, mientras tenga el nivel, las posibilidades y me sigan llamando, yo encantado de seguir sirviendo a la Selección.

¿A qué te referías cuando en una reciente entrevista dijiste que ciertas cosas del fútbol mexicano te dan asco?

Es un poco de lo que pasa en nuestro país también. La corrupción es un mal mayor que tenemos en México y que existe, no nada más en mi equipo, sino en todos los equipos. Es algo que como mexicano intento poner mi granito de arena, incluso, hasta lo hago por medio de mi fundación, que intento poner ese granito para ayudar a los demás. Trato de darles a los niños valores que realmente valgan la pena para que el día de mañana, sean unos mejores seres humanos y que crezcan con una ideología de ayudar al que está al lado tuyo y no a perjudicarlo.

¿Cómo va ser posible que salga otro Rafael Márquez con los nuevos reglamentos que acaban de imponer en la Liga MX dándole cabida a más extranjeros?

Va ser un mal que, a mediano plazo, seguramente va a afectar a la Selección, pero eso también es parte de lo que quiero hacer después. Quiero ser formador de jugadores jóvenes, ayudarlos a que tengan una base, a que tengan unos valores, a que le tengan ese amor a la camiseta, a que luchen por sus sueños. Yo creo que eso es lo que prefiero hacer que ser técnico de la selección mexicana. Hoy en día, se está perdiendo eso,y con ese tipo de reglas, aún más. Creo que es momento de que despierten los mexicanos, los jóvenes, que no se dejen pisotear por la gente que viene de afuera porque hay mucho talento en México, hay mucha calidad en México y eso es lo que tenemos que explotar a final de cuentas.

¿Tendrás cuerda todavía para llegar al Mundial de Rusia 2018?

Para mí es difícil contestar esa pregunta porque todavía hay mucho tiempo por delante. Lo que la vida me ha enseñado es que hay que ir paso a paso y tratar de disfrutarlo al máximo e intentar dar lo mejor de mí día con día. Sí puede ser algo importante llegar a un quinto Mundial, muy pocos jugadores lo han hecho, pero también estoy muy consciente que a mi edad es difícil mantenerse a un nivel óptimo. Mientras siga en este nivel… no sé si me alcance para terminar este torneo o para seguir otro torneo más o un año más, entonces yo prefiero que el tiempo lo decida.

