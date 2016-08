Belinda habla sobre noviazgo con Giovani Dos Santos

La pareja tuvo un tórrido romance entre el 2009 y 2011

La cantante Belinda sorprendió al declarar que nunca ha estado enamorada, ni siquiera del futbolista Giovani dos Santos, con quien tuvo un romance entre 2009 y 2011. Aseguró que no sucedió porque era muy joven e inmadura en ese sentido.

A photo posted by Beli (@belindapop) on Apr 20, 2016 at 9:56am PDT

“En ese momento estaba en una burbujita, pero hoy que lo veo unos años después, solamente fue un amor muy lindo, muy bonito, pero no es el amor de mi vida. Y te puedo decir que hasta hoy yo no me he enamorado de verdad”, dijo en entrevista para Vanity Fair México.

Goodnight!! Miss you bro @jona2santos A photo posted by Giovani Dos Santos (@oficialgio) on Nov 29, 2015 at 11:46pm PST

Respecto a la polémica en la que se ha envuelto en los últimos años por su exnovio, expresó que ha aprendido a ser más cuidadosa con las relaciones. “El día de mañana, si me enamoro, será un amor de verdad, un amor real. Soy muy cuidadosa, no me abro con cualquier persona. Soy muy hermética y quien tenga mi corazón es porque se lo merece, porque me ha demostrado que me quiere incondicionalmente”, finalizó.

A photo posted by Beli (@belindapop) on Dec 5, 2015 at 3:54pm PST