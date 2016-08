Aerolíneas de EEUU reinician vuelos comerciales hacia Cuba

WASHINGTON.- Como señal del triunfo de la diplomacia estadounidense, un vuelo de la aerolínea JetBlue surcará este miércoles los cielos rumbo a la ciudad de Santa Clara, en el inicio de una nueva era de vuelos comerciales entre EEUU y Cuba desde 1961.

El secretario de Transporte de EEUU, Anthony Foxx, abordará el histórico vuelo 387 de JetBlue hacia Cuba, donde prevé reunirse con el canciller Bruno Rodríguez, y el ministro de Transporte, Adel Yzquierdo Rodríguez.

Today, I'm excited to announce that I'll be on the first scheduled commercial flight in more than half a century. #Cuba

— Anthony Foxx (@SecretaryFoxx) August 29, 2016