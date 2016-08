Videos: Beyoncé arrasa en los MTV Video Music Awards (ganadores)

La cantante superó a Madonna como la artista más galardonada en los premios de la cadena musical al acumular ocho estatuillas por su álbum 'Lemonade'

Beyoncé fue sin duda la gran triunfadora en la gala de los MTV Video Music Awards que tuvo lugar este domingo por la noche en el Madison Square Garden de Nueva York, al hacerse con ocho premios que reconocieron la gran acogida de público y crítica que ha recibido su más reciente trabajo discográfico: ‘Lemonade’.

Seis de esos galardones fueron a parar a su exitoso sencillo ‘Formation’ –entre ellos el de Vídeo del Año, Mejor Vídeo Pop, Mejor Coreografía y Mejor Dirección-, mientras que la versión en vídeo del álbum se erigió como el mejor filme musical del año. Asimismo, el videoclip correspondiente a su tema ‘Hold Up’ ganó en la categoría de Mejor Vídeo de una Artista Femenina y contribuyó a que la intérprete texana se convirtiera así en la artista más premiada en la historia de la cadena musical al acumular 24 “astronautas” que superan a los 20 cosechados por Madonna en sus más de 30 años de carrera.

Por otro lado, el DJ escocés Calvin Harris volvió a demostrar por qué es uno de los artistas más cotizados de la escena musical contemporánea al recibir dos de los premios más importantes de la noche, el de Mejor Vídeo de un Artista Masculino por su última colaboración con Rihanna, ‘This is What You Came For‘, y el de Mejor Vídeo en la categoría de música electrónica por ‘How Deep Is Your Love‘, tema en el que comparte protagonismo con Disciples.

El rapero canadiense Drake vio recompensado su trabajo en la popular canción ‘Hotline Bling’ con la estatuilla al Mejor Vídeo de Hip Hop, al tiempo que estrellas emergentes como el grupo femenino Fifth Harmony -recibió el premio a la ‘Canción del Verano’ por ‘All In My Head‘- y DNCE -la nueva banda de Joe Jonas, que se coronó como Mejor Nuevo Artista- también cimentaron su éxito con sendos galardones.

Aunque se esperaba que la princesa del pop, Britney Spears, se destacara como la gran estrella de la noche con la presentación en directo de sus dos nuevas canciones, ‘Make Me’ y ‘Me, Myself & I’, el hecho de que optara por abrir la ceremonia con una actuación en playback y una sencilla coreografía carente de sorpresas relegó su presencia a una mera anécdota de la velada, a diferencia del tributo que recibió el malogrado David Bowie con el premio a la Mejor Dirección Artística por ‘Blackstar’, el último disco de su carrera. Igualmente, Rihanna fue homenajeada con el Michael Jackson Video Vanguard Award que celebra su extensa trayectoria artística y su impacto en la historia del famoso canal.