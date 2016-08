Video: Así se despide Thalía de Juan Gabriel

“Le doy gracias a la vida, le doy gracias al amor, por haber nacido en el mismo siglo tú y yo”. ¡Con este extracto de la canción que me regalaste en el 1989, le doy GRACIAS A DIOS por haberte conocido en esta vida y gozar de tu amistad y de tus palabras siempre acertadas para mi persona! Porque fuiste amoroso y gran compañero. Porque con tus composiciones tocaste las fibras secretas de millones de almas y con tu voz provocaste que el corazón vibrara de emoción. Hoy nos abandona tu presencia física, pero ten por seguro que tu voz y las historias que nos contaste de tu puño y letra seguirán acompañándonos en nuestras alegrías y tristezas por siempre. ¡Hoy el cielo está de gran concierto escuchando a nuestro gran #DivoDeJuarez , coreando y bailando el #noanoa ! Mientras tanto, aquí nosotros nos quedaremos celebrándote como lo que siempre serás… Nuestro AMOR ETERNO. 💖 Descansa en paz amado amigo. 🙏🏻 #juangabrielamoreterno #JuanGabriel #GraciasADios @soyjuangabriel

