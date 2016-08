El paso a paso para enviar GIFs animados en Whatsapp

La última versión de prueba del mensajero permite enviar videos de 6 segundos con reproducción continua

Whatsapp finalmente habilitó, al menos en la versión beta, la posibilidad de enviar GIFs animados en el mensajero instantáneo, algo que ya estaba disponible en otros servicios de chat.

En rigor, la compañía aplica un pequeño truco, similar al de Twitter: los archivos que ahora permite enviar, y que tienen reproducción automática y continua (es decir, no hay que darle play para verlos, y vuelven a empezar cuando llegan al final del video) no están en el clásico formato GIF, sino que son videos MP4 que pueden verse dentro de la conversación y no requieren estar a pantalla completa.

Lo bueno de esto (versus el uso del GIF animado clásico) es que reduce en forma considerable el tamaño del archivo compartido, y que permite cualquier video casero; lo malo, que quienes quieran enviar un GIF estándar primero deberán descargarlo como MP4; si se envía el GIF sin conversión sólo se verá el primer cuadro, como una imagen estática.

Paso por paso

¿Qué hacer, entonces? Primero, hay que tener la versión beta más reciente de la aplicación para Android, que se descarga del sitio de Whatsapp o anotándose para las versiones de prueba en Google Play.

Luego será cuestión de, en una conversación en Whatsapp:

Ir a la Galería del mensajero (con el botón de adjuntar con forma de clip) y buscar un video. Recortarlo: para la función de video continuo, éste deberá tener una duración de 6 segundos o menos. Cuando el video se acorte, aparecerá, en el ángulo superior derecho, un icono con forma de cámara. Un toque lo transformará en un letrero que dice GIF, y que permitirá el envío de esta versión de reproducción continua. Quien lo reciba deberá descargar el video y lo verá como un sinfín. También se verán en la versión Web de Whatsapp.

La función todavía está en desarrollo, y requiere que los interlocutores estén usando versiones muy recientes de la aplicación; en nuestras pruebas, algunos videos se enviaron con la orientación incorrecta, pero en general funciona muy bien. Hay que recordar, eso sí, que son archivos MP4 y no GIFs animados.