Muere el actor Gene Wilder a los 83 años

El actor estadounidense Gene Wilder, muy conocido por sus papeles en comedias como “The Producers” (1967) y “Young Frankenstein” (1974) y sus clásicas colaboraciones con Mel Brooks, falleció hoy a los 83 años en su casa de Stamford en el estado de Connecticut (Estados Unidos).

Su sobrino Jordan Walker-Pearlman dijo hoy al medio especializado Variety que el famoso intérprete falleció por complicaciones derivadas del Alzheimer que padecía.

Director, productor y guionista, además de popular actor, Gene Wilder (Milwaukee, 1933) triunfó en Hollywood gracias a sus roles cómicos en películas tan populares como “The Producers” (1967), “Willy Wonka & the Chocolate Factory” (1971), “Young Frankenstein” (1974) y “Blazing Saddles” (1974).

Very sad to hear of the passing of Gene Wilder, I had the honour to shoot him on set of one of his most Iconic Films pic.twitter.com/QojCjeNiFq

— Terry O’Neill (@Terry_ONeill) August 29, 2016