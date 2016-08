La Roosevelt quiere la renovación que tuvo Times Square

Proponen una "limpieza" para que sea un vecindario más ameno y tranquilo

Cuando se pregunta en algunos de los muchos negocios latinos que hay, a lo largo de la avenida Roosevelt a la altura de las calles 76 a 79, a quienes atienden a la clientela por la mañana evitan hablar. “El manager no está”, “el dueño no viene hasta por la tarde” y “yo no se” son las respuestas que mayoritariamente se obtienen al pedir comentarios sobre el ambiente de esta avenida cuando cae la noche. Una empleada de un centro de estética admitió que por la mañana la calle está “muy sucia” y hay “mucho bar”.

El senador estatal José Peralta tuvo el lunes otra respuesta. “Si cada persona que me pregunta o me pide que se limpie la Roosevelt me diera un dólar, ahora sería millonario”, explicaba de forma gráfica. “Y nueve de cada 10 de los que me dicen esto son latinos”, aclaraba.

El senador aseguró que los vecinos de la zona y muchos de los dueños de negocios quieren que se regenere esta vibrante avenida en la que por la noche ganan protagonismo las drogas, las actividades de la pandillas, la prostitución, negocios de tráfico sexual y venta de documentos falsos. Ayer Peralta pidió ayuda a la alcaldía y al estado para “limpiar” esta vía que durante el día “es bellísima pero por la noche, es otra cosa diferente”. El representante de este distrito comparó a esta vía con Times Square en los setenta, cuando la reputación de esta zona de Manhattan se precipitó al ser un centro de crimen y prostitución.

“Desafortunadamente, la Avenida Roosevelt se ha convertido en la nueva ‘vieja Times Square'”, lamentaba. El senador, que vive cerca de la zona, dice que muchos de los establecimientos son buenos vecinos. “Los bares y restaurantes tradicionales son convierten a la vida nocturna en esta zona de la avenida en un lugar atractivo para comer y tomar una copa pero cuando llega la noche el corredor se convierte en un lugar ruidoso y lujurioso que no es deseable para los residentes”. Miembros de esta comunidad se han quejado de los “bailes por $2” de la zona que son la fachada de actividades de comercio sexual, entre otras cosas. Este político dijo ayer que “eliminar los bares de los bailes de $2 es una prioridad, con ello desaparecerán los clientes de estos establecimientos”.

Para dar la vuelta a esta situación, Peralta ha pedido a la Autoridad de Licores del Estado de Nueva York una moratoria como mínimo de un año en la concesión de licencias de alcohol a nuevos bares y clubes en la zona. “En esta avenida, desde la calle 114 hasta la 74 hay más de 104 establecimientos con licencias de licor que están registradas pero hay muchos más que no lo están. Y solo hay seis licencias de cabaret en ese trecho pero mi oficina ha caminado desde la calles 82 a la 74 y hay más de 15 que necesitan una licencia de cabaret pero no la tienen”.

Además quiere que se aumenten las penalidades que impone la Comisión de Asuntos de Consumidores (DCA en sus siglas en inglés) a los locales que contravengan las licencias de cabaret. Actualmente estas multas son de $1,000 pero el senador explica que para estos locales esta cantidad es muy baja. Él quiere que se eleven a $10,000 y ha presentado una regulación para ello “porque ahora la penalización es parte del coste de operaciones del negocio y no lo sienten”.

Peralta quiere crear una comisión de 11 miembros con responsabilidades en esta avenida, desde la policía hasta representantes de la junta comunitaria, para que hagan recomendaciones al alcalde para “limpiar” la zona. El senador dice que ha escrito dos veces al alcalde, Bill de Blasio, la primera en 2013 y ahora de nuevo, para que se tome interés por la zona pero cree que, a diferencia de Times Square, el tipo de negocios que hay esta zona de Queens son de tipo familiar, no tan grandes como las multinacionales asentadas en la plaza de Manhattan, “no va a haber grandes edificios o tiendas de Disney”, explicaba.

Pese a todo el político dijo que esperaba que el alcalde “me responda y se invierta capital político en esta avenida”.

A la petición de moratoria se han unido vecinos como Giovanna Reid, manager de la junta comunitaria 3, quien ayer lamentaba que locales que por el día operaban como restaurantes por la noche se transformaran en clubes y que algunas camareras tuvieran “extras responsabilidades de tipo sexual”. Reid, decía que la policía de los cuarteles 110 y 115 hacen lo que pueden con los medios que tienen y necesitarían más recursos.

La Asociación de Restaurantes, Bares y Lounges Latinos de Nueva York, se han unido a Peralta en solicitar esta moratoria por parte de la Autoridad de Licores estatal. Según un comunicado de su presidente, Elvis Silverio, los dueños de restaurantes están preocupados por la seguridad y la calidad de vida de los clientes y residentes de esta zona de Queens. Silverio, que es el dueño del local RubiRosa en este condado, explicaba que la moratoria da una oportunidad para “limpiar” y ofrecer a empresas locales la oportunidad de competir. Además, mostraba su rechazo a los locales que sirven alcohol a menores “están causando caos y desorden en nuestro vecindario”.

Arelia Tavares, de esta asociación, denunciaba que los malos negociantes están perjudicando a los dueños de restaurantes y bares buenos. “No queremos que la policía convierta esto en una zona militar sino que sea un sitio como antes, donde se podía disfrutar, comer un mofongo, una empanada, arepas…”, explicó. La Asociación se opuso a una moratoria similar en Dyckman Avenue en Inwood que se intentó poner en marcha en una zona en la que se están abriendo un buen número de restaurantes pero muy lejos de la situación de la avenida Roosevelt, ya que no hay más de 30 licencias de alcohol.

Sobresaturación

La regulación dice que no puede haber más de tres establecimientos sino hay 500 pies entre ellos. José Peralta dijo que esta no era la situación en la avenida entre las calles 82 a 74.

Gentrificación

José Peralta rechazó el lunes que las medidas que quiere imponer y el cambio que pide para la avenida suponga el desplazamiento de la comunidad inmigrante y los negocios locales. “Los buenos negocios serán bienvenidos”, dijo. “No quiero gentrificar la zona, quiero que la gente esté segura, y que los pequeños negocios, latinos o no, puedan abrir y las familias pueden comprar y vivir aquí. Quiero que Roosevelt Avenue sea la joya que es día y noche”.

Contra la legalidad

El departamento de Derechos Humanos de la ciudad hizo hace poco una serie de seminarios para informar a los negocios de la ilegalidad de algunas de las prácticas en cuanto a la contratación. En la avenida Roosevelt hay algunas que saltan a la vista. En muchos de los negocios hay avisos para contratar personal ya que se indica que sean mujeres, algo que contraviene la ley por la igualdad de oportunidades. No se puede ofertar un puesto de mesera sino de una persona para desempeñar este trabajo. Reforzar el aviso indicando que es solo para mujeres solo ahonda el problema.

Nueva en la Avenida

La mexicana María Guadalupe González abre esta semana su taquería La Michoacana en la Avenida Roosevelt. No tiene ni quiere licencia de licores pero planea abrir hasta altas horas de la madrugada porque hay clientela a esas horas. Ella dice no ser testigo del desorden del que se quejan los vecinos y “todo el mundo tiene derecho a una vida social”. Antes que el restaurante tenía un spa porque aunque ahora se dedique al restaurante antes era esteticista. “Estaba en la avenida 37 y no era un buen local pero a veces venía la policía de forma encubierta para ver si verdaderamente nos dedicábamos a la estética”. González reconoce que hay sospechas de prostitución en el área.