Julián Román, quien hace de Juan Gabriel en la serie, cuenta por qué el Divo lloró al verla

Julián Román tuvo el privilegio de interpretar a Juan Gabriel en la súper serie que pronto estrenará Telemundo, ‘Hasta Que Te Conocí’. Días antes del repentino fallecimiento de ‘El Divo de Juárez’, entrevistamos en exclusiva al actor colombiano que emocionado nos contó qué significó para él este papel.

En la charla que Román nos concedió, nunca imaginó que días después a quien con tanto respeto y amor construyó actoralmente, moriría. Incluso, en la tarde de deceso de Juanga, el actor escribió el siguiente mensaje en Twitter:

Todavía no asimilo la noticia. Fue un privilegio para mí interpretar a un grande en todos los aspectos. QDEP #JuanGabriel — Julian Roman (@JulianRoman) 28 de agosto de 2016

Sin embargo, antes de esto, Román nos compartió cómo le impactó interpretar al cantante de ‘Querida’.

“Cuando comencé a leer su historia, me acuerdo que llamé al productor y le pregunté si neta lo que leía en los cinco primeros capítulos de maltrato, abandono, cárcel era verdad… Y me dijo que sí, y me dejó escuchar las grabaciones con el relato en la voz de Juan Gabriel, me quedé muy sorprendido porque él demuestra que el arte salva a las personas, era un tipo para haber terminado en la cárcel, o drogadicto o en el bajo mundo”, nos dijo.

Para Julián Román, haber sido elegido no siendo mexicano fue un privilegio y una responsabilidad, y nos confesó que le impactó verse personificado.

“Fue muy emocionante porque yo al principio, cuando mandé el casting, pensaba: ‘Pero yo ni me parezco’. Cuando llego a México, estoy en maquillaje, y me empiezo a ver en los espejos fue como decir, ‘¡Esto es una locura!’. Ya cuando tuve la oportunidad de ver la serie al aire, fue sentir como qué privilegio poder estar en esta serie, parecerme a Juan Gabriel, que la gene se crea el cuento, con respeto con el personaje. Todo el mundo bordó a Juan Gabriel a medida”.

También, por primera vez Julián Román revela lo que sintió el querido Juanga cuando comenzó a ver la serie basada en su vida.

“Lo último que supe fue que llegó hasta el capítulo 6, que fue durísimo porque fue como revolver toda su vida, y lloraba mucho viendo los capítulos pero que estaba muy contento, estaba muy feliz con el resultado, pero de mi interpretación o de lo que yo hice no he escuchado nada de él”.

Por su parte, Telemundo, cadena oficial del estreno de la súper serie biográfica de Juan Gabriel mandó una palabras sobre el repentino fallecimiento del artista:

“Estamos muy tristes por la noticia de la muerte del icono de la música, Juan Gabriel. Hemos perdido a uno de los seres mas queridos de América Latina que ha llevado su música a cada rincón del mundo. Llevaremos por siempre su gran talento en nuestros corazones. En el momento apropiado, Telemundo hará tributo a su memoria y a su legado, como se lo merece uno de los artistas más grandes de la historia”.

Este lunes, la cadena dedicará casi toda su programación a Juan Gabriel. Comenzarán desde las 7/6 AM con ‘Un Nuevo Día’, integro para informar y honrar a ‘El Divo de Juárez’, seguirán con ‘Acceso Total’, luego ‘Noticias Telemundo: Especial Juan Gabriel’, de inmediato ‘Suelta La Sopa’, sin pausa ‘Al Rojo Vivo’, finalizando a las 7/6 Pm Centro con ‘Al Rojo Vivo: Especial Juan Gabriel’.

MIRA EL ADELANTO DE ‘HASTA QUE TE CONOCÍ’: