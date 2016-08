Descubre por qué Maradona no puede salir de Argentina

El exfutbolista debía viajar a Dubai pero al no poder embarcar tuvo que volver a su casa en Tigre

El exfutbolista Diego Armando Maradona tenía previsto viajar a Dubai, donde estuvo viviendo en los últimos años junto a su pareja Rocío Oliva, pero no pudo salir del país porque su pasaporte había sido denunciado como robado.

Al llegar a Migraciones, Oliva realizó los trámites sin problemas pero cuando fue el turno de Maradona le comunicaron que no podría embarcar porque su pasaporte figuraba como robado, a pesar de que lo tenía en sus manos.

Tras no poder embarcar, Maradona y Oliva se volvieron a su casa en Tigre. Según los abogados del ex técnico de la selección argentina, “fue una cama que le hizo alguien del Gobierno” porque no entienden por qué Maradona, muy crítico de Cambiemos, no pudo salir del país, según señalaron en el canal América.