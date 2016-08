ComoJuanGaDigo: Fans recuerdan las mejores canciones de Juan Gabriel

La ausencia de Juan Gabriel se siente en las redes sociales. Desde que se anunció la muerte del cantautor, las redes han servido como desahogo para todos sus fans.

Hoy, despertamos sin el “Divo de Juaréz” y los usuarios de Twitter recuerdan sus mejores canciones. #ComoJuanGaDigo se ha convertido en tendencia y usuarios se encuentran recordando letras de algunas de las canciones más famosas de Juan Gabriel. ¿Cuantos de estos temas recuerdas y cuál fue tu favorito?

No te aferres a un imposible ya no te hagas ni me hagas más daño. #ComoJuanGaDigo

