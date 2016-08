Vicente Fernández: “Juan Gabriel fue un gran artista y un excelente ser humano”

‘El Charro de Huentitán’ lamentó la muerte de su colega en las redes sociales

Siempre se especuló sobre los problemas que podrían existir entre Vicente Fernández y Juan Gabriel.

Sí tenían diferencias, que ambos platicaron y arreglaron, muestra de ello fue la gira que realizarían juntos en el 2010, que nunca se concretó, y uno de los últimos duetos que se incluyeron en Los Dúo, álbumes de El Divo de Juárez.

“Cuánto me pesa la partida de Juan Gabriel, un gran artista y un excelente ser humano. Que en paz descanse“, escribió Chente en sus redes sociales.

Cuanto me pesa la partida de Juan Gabriel. Un gran arista y un excelente ser humano…. QEPD pic.twitter.com/wMWAmEd5yZ — Vicente Fernandez (@_VicenteFdez) August 28, 2016

En entrevista anterior, Chente confesó que prefería no tener diferencias con nadie y menos con un colega.

“Creo que es mejor, cuando te vas, no tener pendiente de decir ‘caray, me porté mal con fulano o con zutano’, y también de él se me hizo muy bonito que mandara a decir que si trabajamos juntos (para la gira juntos)”, contó.

“Siempre había dicho que lo admiro como compositor, pero que hay cosas que no me gustan de él, he sido muy claro, pero también él me ha contestado. A fin de cuentas somos seres humanos“.

El Charro de Huentitán platicó sobre el dueto virtual que hizo de “La Diferencia”, para el disco de Juanga.

“Él me mandó pedir la voz y yo le mandé mi disco de ‘La Diferencia’. Él hizo el arreglo, en realidad, nunca hubo tal dueto, ni nos vimos”, platicó.

“Él le cambió la melodía, ya vez cómo es Juan, además es de él la canción y la puede hacer pedazos (risas). Lo que hizo me gustó, el arreglo está muy bonito, es una canción muy hermosa, lo que sí es que faltó el dueto“.

‘HASTA SIEMPRE’

Las nuevas generaciones de artistas, como Carlos Rivera y Reik, quienes tuvieron la oportunidad de convivir con el cantautor y ser parte de este proyecto Los Dúo, compartieron su sentir.

“Para mí Juan Gabriel es el artista más grande que ha tenido México; la trayectoria, lo que ha influenciado a otros artistas con sus canciones, como autor, como cantante, como todo, y por eso mismo el honor es aún más grande que me haya tomado en cuenta para grabar con él“, expresó Carlos Rivera, quien grabó con él, “Yo No Sé Qué Me Pasó”.

“Es un artista que admiro mucho. Desde niño mi mamá lo escuchada y me acuerdo, que el día que canté con él en el Auditorio Nacional, por la emoción que sentía de que me hubiera invitado a cantar y ahora con este disco que también haya invitado me siento muy honrado de que haya volteado a mí para cantar sus canciones”.

Julio, Jesús y Bibi, de Reik, se manifestaron a través de las redes sociales en donde agradecieron su pasión, su legado música y de haber puesto el nombre de México en alto.

Ellos grabaron con él, “No Tengas Miedo”, que vendría en una tercera entrega de Los Dúos, para finales de año.

“Se portó divino con nosotros. Nos invitó a grabar con él en su próxima producción, que según nos dijeron va a salir en noviembre, pero estuvimos en su estudio en Cancún con su gente. Fue un viajecito específicamente para eso, nos relajamos un poco, alberca, Sol, un poquito de eso, y todo el proceso de grabar con él fue una maravilla“, dijo Jesús.

“Qué especial poder conocer y platicar con uno de los grandes artistas de la historia de la música latina. Es un verdadero honor. Es como un baladonón (el que grabamos), es una canción muy fuerte, muy poderosa, y Juan Gabriel lo hace como nadie. Fue una combinación padrísima”.

POR: Daniel Garibay