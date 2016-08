Se murió el amor: Cómo James Rodríguez fue relegado por su ídolo Zidane

El colombiano apunta para tener una temporada muy larga y difícil en el Real Madrid ante el talento de Asensio

Desde hace dos semanas en el estadio de Anoeta, al inicio de la campaña 2016-17 de la Liga de España, el colombiano James Rodríguez fue testigo, en primera fila, del difícil futuro que le depara seguir con el Real Madrid ante la irrupción del joven Marco Asensio como el elemento estelar en el medio campo merengue y quien ya goza de la entera confianza del entrenador Zinedine Zidane.

Asensio, de 20 años, jugó apenas su segundo partido oficial de blanco y ya relegó a un plano secundario a James, por lo que la directiva merengue está dispuesta a considerar una oferta millonaria por el colombiano antes del cierre de registros del fútbol europeo y que la inversión de más de 90 millones de dólares de 2014 no se desvalorice más estando el jugador en la banca.

Dos años duró el idilio del centrocampista, quien fue una de las luminarias del Mundial de Brasil 2014, con el equipo de sus sueños. James fue uno de los más queridos por la afición en su campaña de debut en 2014-15. Terminó con 17 tantos y 18 asistencias en 46 encuentros, cuando el equipo estuvo bajo la dirección del italiano Carlo Ancelotti.

Ahora, no cuenta con el respaldo de Zidane, quien, cruel destino, fue el ídolo del colombiano en su infancia y su inspiración para convertirse en futbolista profesional.

Rodríguez entró de cambio el fin de semana pasado ante la Real Sociedad y lo mismo ocurrió el sábado frente al Celta de Vigo. Además, para su pesar, en el primero de estos partidos, el joven Asensio marcó un tanto con una magistral definición de tiro bombeado al entrar al área, una rúbrica de gran manufactura, como las de Zidane en su época de jugador, y que fue una muestra de por qué está embelesado con el joven que debutó como profesional con el RCD Mallorca en 2014 en la Segunda División.

James no puede echar el tiempo atrás y recuperar el brillo que perdió la campaña anterior. Después de ser uno de los mejores jugadores del Mundial, se convirtió en la obsesión del presidente de la entidad, Florentino Pérez, quien no cejó en su deseo por sumarlo a su equipo de estrellas y lo convirtió en el tercer fichaje más caro en la historia del club, al darle al AC Mónaco 80 millones de euros (entonces 90.2 millones de dólares) por el traspaso, solo superado por Cristiano Ronaldo (131 millones de dólares, en 2009 al Manchester United) y Gareth Bale (127 millones de dólares, en 2013 al Tottenham Hotspur).

Pero los buenos comentarios que acompañaron a James después de su primera campaña se tornaron en ácidas críticas cuando su condición física, con un evidente sobrepeso, acaparó grandes espacios en los medios informativos. Junto a los señalamientos de su aspecto y las lesiones que le aquejaron, llegaron también con fuerza sus andanzas nocturnas en fiestas en plena campaña.

James no fue el mayor problema del Madrid en su oscura etapa con Rafael Benítez como entrenador, pero tampoco fue una solución antes de la partida del técnico y la llegada de Zidane. Su situación no mejoró al ser relegado a la banca y tener limitada su participación con el debutante estratega galo en la Primera División. Su actividad se resumió en apenas 1,858 minutos a lo largo de 32 encuentros (26 de liga, cinco de Champions y uno de Copa del Rey) y apenas marcó ocho tantos y dio 10 pases para gol.

Zidane le brindó en ese entonces palabras de aliento, aunque sus acciones no fueran acordes a ellas. En el comienzo de un nuevo año futbolístico y con el bastón de mando para disponer sin intromisiones de Florentino Pérez, el francés, quien hizo soñar a Rodríguez con jugar en el Real Madrid por las glorias que obtuvo en su etapa como jugador, ya no disimula que no cuenta con el colombiano como una opción de titularidad.

El técnico mandó el mensaje sonoro en Anoeta y en el Bernabéu respecto a que Asensio es su apuesta y para Rodríguez luce un complicado futuro porque el cuadro merengue tiene en Modric, Kovacic, Kroos, Isco y Casemiro un largo listado para cubrir posiciones en el mediocampo antes que él.

Algunos números de James Rodríguez

80 partidos en los que ha jugado James con el Real Madrid desde que llegó en 2014.

4 años restan en el actual contrato de James con el Real Madrid, el cual firmó hasta 2020.

20 años la edad que tiene Marco Asensio, mediocampista que se formó en las estructuras del RCD Mallorca.

3.9 millones de dólares pagó el Real Madrid por Asensio, quien ahora ronda los 13 millones.

La directiva le cobija, pero…

En las oficinas del Real Madrid hay una directriz muy clara: hacia los medios informativos, James no abandonará el club, pero al interior del mismo, el andar del tiempo es un enemigo. Con el final del mercado, al concluir agosto, se acabará la oportunidad de traspasar los derechos del colombiano a algún equipo interesado y recuperar la mayor parte de su inversión antes de que se devalúe más.

El deseo de James es seguir en Madrid, pero todos ahí saben que si no hay lesiones y en espera de los regresos a la titularidad de sus estelares delanteros Cristiano Ronaldo y Karim Benzema, además del volante Isco, sus ya limitados minutos se verán reducidos todavía más, lo que complica que el estelar colombiano tenga oportunidades siquiera de ser convocado.

Tener 90.2 millones de dólares en las tribunas sin jugar son un exceso, incluso para el Real Madrid.