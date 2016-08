Peluquerías y barberías, puntos de encuentro y superación

En la Gran Manzana dominan estos locales donde manos quisqueyanas dan rienda suelta a la creatividad

Las peluquerías y barberías en la ciudad no sólo son un sitio para dar un toque distinto al cabello. A lo largo y ancho de la ciudad, estos locales latinos sirven como centros donde los vecinos se conocen y se reúnen.

“En la barbería se ve todo y a todos”, dijo Imgembert Tavárez de 28 años quien hace dos años abrió Imgembert Unisex Barbershop en la calle 156 cerca de la tercera avenida. Al entrar al local azul se escucha el ritmo de bachata tocando en la radio. Tavárez nació en la República Dominicana pero se mudó a El Bronx cuando tenía siete años. Hace dos años que tiene el local y dice que “no hay nada mejor que ser tu propio dueño”.

A pesar que la clientela de estos negocios son tan diversas como la Ciudad de Nueva York, hay un gran número de dueños de peluquerías y barberías que son dominicanos.

Para los estilistas que vinieron de la República Dominicana, trabajar en Nueva York fue como otra escuela. Bertha Hernández de 65 años explicó: “Aquí se trabajaba con más detalles”. La pluralidad de personas hizo que aprendiera nuevos estilos como los flequillos. “Cada persona tiene su cultura diferente”, añadió.

El local de ahora es el tercer negocio de Hernández. “Cuando yo entré a este sitio me asustaron, pero ya yo tengo un año aquí y veo todo normal. No he tenido ninguna mala experiencia”, dijo. La peluquería localizada en la 730 de la avenida Courtland tiene el mismo nombre de su dueña.

Entre Crown Heights y Bed-Stuy, Yahaira Castro, de 36 años, dueña de Yahi Dominican Paradise ha tenido que lidiar con los cambios de temperaturas. “Me gusta más el invierno porque es más favorable para el negocio”, dijo. Describió que en el verano hay mucha gente de viaje, que va a la piscina, la playa, o que la humedad le daña el pelo rápido. Sin embargo, Castro se mantiene a flote con ahorros.

La nativa de Santiago llegó a Brooklyn hace 16 años y desde entonces de dedica al estilismo. Decidió abrir su propio negocio hace 3 años y mantiene una clientela fiel. Una de las que peinaba decía que por más de una década no confía en nadie más con su pelo. Castro mantiene su clientela fiel con su lema de recibir al cliente siempre con una sonrisa en la cara a pesar de cuán mal haya sido su día. “Que el cliente se sienta en familia, y no chismes”, añadió.

Algunos de los propietarios como Josefina Reynoso de 55 años han estado en el mismo local por décadas. Reynoso heredó el local de Pincelada Colores de otra mujer dominicana un año después que se mudó a El Bronx de la República Dominicana. Ahora con 22 de años en el área, Reynoso dijo que ha atendio a tres y cuatro generaciones en su peluquería localizada en la tercera avenida entre la calle 154 y 155.

“Es muy bonito saber que uno ha trabajado duro y está haciendo algo limpio”, dijo Reynoso. Como muchos otros de los dueños, ella emplea a un familiar -su hija.

Los negocios a veces se quedan entre familia como Creation Beauty Palace cual Angélica Hidalgo heredó de su esposo y maneja con su hija Hillary Valdez. El negocio cual lleva 10 años en la calle Fulton y la calle Ralph tiene una clientela mayormente afroamericana. Cuando primero rentaron el sitio la renta era $1,500 al mes pero hoy en día está a $4,000. “Los pequeños negocios tenemos que luchar fuertemente, todo depende del casero”, dijo.

Uno de los retos más fuertes cuando comenzaron fue no saber el inglés. Sin embargo, diversificando su personal y empleando a dos afroamericanas ayudóó el negocio. Aunque es desafiante, no se puede imaginar quitarse. “Uno no se quiere salir porque tienes a 8 personas que dependen de ti”, dijo.

Pero aunque no estén relacionados por sangre, los empleados y los dueños tienden a ser muy allegados. “Los muchachos que trabajan aquí conmigo son como familia mía”, dijo Steven Tejeda de 25 años. Nacido y criado en el Sur de El Bronx, de padres dominicanos, Tejeda aprendió a recortar a los 13 años y abrió su barbería cuando tenía apenas 18 años.

En los 7 años que lleva la barbería La Nueva Generación, el joven a visto muchos cambios como la construcción de un edificio de lujo al frente de su local y la de unos proyectos en la calle 162. El negocio de él está en la esquina de la calle 161 y la avenida Melrose.

Aunque los cambios en el vecindario han hecho que la renta aumente, la construcción de nuevos edificios ha sido bueno para estos negocios. “Hay mucha vivienda por aquí ahora y más tráfico–mejor todavía”, expresó.

A pesar que ya hay tantas barberías y peluquerías, continúan abriendo más.

“Para mí esto es todo”, dijo Rubén Tejada mejor conocido como Chobby Flow. “Como dicen en inglés “barber life”, la vida del barbero: 7 días a la semana, esta es mi casa, es mi familia”, añadió.

Chobby empezó su carrera a los 14 en Santo Domingo y dijo que algunos de sus clientes ahora lo han seguido de su tierra natal. El joven de 25 años abrió su barbería en 774 de la calle Melrose hace varios meses, casi tres años después que se mudó a la ciudad.

Chobby quiso abrir su propio negocio para ser un “dueño diferente”. “Muchos dueños son muy arrogantes, en vez de haber unión vienen humillando”, dijo. El quiere que sus empleados también se sientan como los dueños del negocio.

“Esto es el comienzo”, dijo lleno de ambición. “Si yo pude hacer esto en dos años, en cinco puedo tener otra más y seguir”.