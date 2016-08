Marc Anthony inconsolable rinde tributo a Juan Gabriel en concierto

Hoy el mundo de la música Latina ha perdido un gigante, un ícono y una leyenda que marcó mi vida para siempre. El es gran responsable de que mi carrera tomara este rumbo desde el primer dia. Enormemente triste con la noticia de la pérdida de uno de mis héroes. Una vida más grande que la vida misma se apaga hoy, pero tu música y tu legado quedará con nosotros para siempre. Descansa en paz mi luz. @soyjuangabriel

