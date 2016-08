Juan Gabriel: Los famosos reaccionan ante su muerte

Uuff… Qué historia de vida adorado #JuanGabriel … Pasaste momentos muy dolorosos… Y NADA te detuvo a luchar por tus sueños… NADIE logró que dejaras de creer en ti… Y todo tu público agradecemos infinitamente lo que nos haces sentir con tus canciones… Esas canciones que marcaron tantos momentos de nuestras vidas y guardaremos para siempre… Fuiste y serás por siempre uno de los más GRANDES… UNO entre millones… Más allá de las generaciones y del tiempo… Se va a extrañar tu música, tu canto y tu encanto… Ahora sí… Ya llegó ese momento para estar con tu madre para seguir amándose… Un aplauso interminable y el amor de tu público llévate hasta el cielo… #DescansaEnPaz 🙏🏻✨💕💕💖💕

