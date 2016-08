“La comunidad dominicana vive su momento”

El director de Dominicanos USA destaca el poder del voto y llama a promover la participación cívica de la juventud

La comunidad dominicana es entre los hispanos, la de mayor crecimiento en la ciudad de Nueva York y dentro del área metropolitana que incluye Nueva Jersey y Connecticut, así lo defiende el empresario Eddie Cuesta, director ejecutivo nacional de Dominicanos USA (DUSA), organización sin fines de lucro y no partidista fundada en 2013.

Ese impulso no sólo se refleja cuantitativamente sino en otros rubros cualitativos como en la educación y participación política donde los dominicanos cobran fuerza cada día, asevera Cuesta, un quisqueyano de amplia trayectoria activando el progreso de su comunidad en Nueva York.

“Buscamos involucrar a los votantes domínico-americanos y latinos en el proceso político de este país en todos los niveles para de esta forma determinar su propio futuro a través del poder del voto”.

Según Cuesta, DUSA, ha hecho enormes progresos empoderando los votantes a través de la campaña de “Get-Out-the-Vote” logrando registrar a 100,000 votantes, un hito que se considera histórico, inscribiendo a los electores en las calles, bodegas, escuelas e iglesias principalmente en el Norte de Manhattan y el Bronx, el corazón de la comunidad domínico-americana en Nueva York. En Rhode Island se logró inscribir a más de 30,000 dijo.

“Hemos desarrollado lo que denominamos el “modelo dominicano”, usando los datos del censo y de la oficina de planificación de la ciudad de Nueva York, con lo cual establecimos una plataforma que nos permitió visitar los hogares donde sabíamos que residía un dominicano, a quien luego de confirmar que era ciudadano, procedíamos a registrarlo”, dijo Cuesta y destaca además que para que el proceso sea transparente y bien organizado se contrató a Catalist, una firma especializada en procesamiento de datos basada en Washington.

DUSA busca asegurar a la comunidad domínico-americana se pueda empoderar en los Estados Unidos y en ese objetivo no sólo promueve la inscripción de electores sino que los educa y moviliza para salir a votar en todos los procesos electorales, ya sean locales, federales y particularmente ahora en las elecciones presidenciales de noviembre, subraya Cuesta.

La organización surgió de un grupo de empresarios domínico-americanos y latinos que vieron la necesidad de canalizar el desarrollo de la comunidad y entre sus inspiradores están el abogado Manuel Matos, uno de los fundadores de la coalición del inmigrante, la doctora Ramona Hernández, Directora del Instituto de Estudios Dominicanos de la Universidad de la Ciudad de Nueva York y la activista Lisseth Delgado de Nueva Jersey, entre otros.

“De acuerdo al Censo somos 1.8 millones de dominicanos residiendo en Estados Unidos, de los cuales la gran mayoría vivimos en el estado de Nueva York, en tal razón determinamos que era de vital importancia involucrar a la comunidad al proceso más importante que es poder participar del derecho cívico de votar. Lo que estamos haciendo es lo mismo que hicieron en su momento otras comunidades como la judía, los italianos, los irlandeses y los afroamericanos”, insistió Cuesta.

Acotó que hay dominicanos de segunda y tercera generación que se han adaptado a este país y en ese sentido hay valores individuales destacados en las ciencias, en la cultura y en la política y citó el caso del escritor Junot Díaz, que ganó el Pulitzer en 2008 y Adriano Espaillat, quien potencialmente será el primer domínico-americano en ocupar un escaño en el

Precisamente al citar el fenómeno Espaillat, Cuesta se animó a decir que, “la comunidad dominicana está viviendo su momento y probamos que somos la comunidad mayoritaria entre los hispanos en la ciudad de Nueva York”.

Si bien DUSA es una entidad no partidista e igual no apoya a ningún candidato en particular, nuestro entrevistado dejó ver que la organización jugó un rol determinante durante las primarias de junio 28.

“Con la logística que tenemos fuimos a 30,000 hogares donde dejamos notificaciones a las personas para orientarlos sobre dónde tenían que votar, en qué urna, de igual forma contribuimos a movilizarlos hasta los recintos electorales para que puedan ejercer su derecho al voto e hicimos unas 37,000 llamadas, y bueno los resultados están allí”.

El proceso de naturalización es otro de los objetivos en los que DUSA ha puesto mucho énfasis expresó Cuesta y aclara que el enfoque no es solo incentivar la ciudadanía a los dominicanos sino a los hispanos en general.

“Nosotros creemos que nuestro modelo se puede replicar en otras comunidades que tienen grandes concentraciones de ciudadanos en Estados Unidos. Estamos capacitando a muchos jóvenes entre las edades de 14 a 24 años dentro del Summer Youth Employment Program para que sean líderes del futuro; les estamos dando las herramientas para que vayan a la comunidad y exhorten a que se hagan ciudadanos.

Finalmente Cuesta abogó por incrementar la participación cívica de los jóvenes y dijo que estamos en un momento histórico en Estados Unidos,

“Los jóvenes deben estar convencidos que de la única forma en que vamos a mejorar nuestra calidad de vida, en los ámbitos de vivienda, salario mínimo, la economía, educación, salud es exigiéndoles a nuestros funcionarios elegidos que le pongan real atención a nuestra comunidad y esto se logra con el peso del voto”.

Según Cuesta, este es el año más importante para que los latinos demuestren su influencia en esta gran nación. Hay muchos programas sociales que se están eliminando lo que va en contra de los intereses de la comunidad domínico-americana y de los latinos en general que han aportado tanto al desarrollo de esta nación.