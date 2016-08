El Top 10 Autos Clásicos Monterey Car Week 2016 es una colección que alcanzó los $50 millones en las subastas realizadas el fin de semana pasada en Monterey, California, donde varios autos superaron el $1 millón en el precio final…

El Top 10 Autos Clásicos Monterey Car Week 2016 es una colección que alcanzó los $50 millones en las subastas realizadas el fin de semana pasada en Monterey, California, donde varios autos superaron el $1 millón en el precio final de venta.

Los modelos más caros vendidos durante el fin de semana alcanzaron $4.7 millones, $4.4 millones y $3 millones, respectivamente, en la Mecum Daytime Auction que contó con un total de 704 autos clásicos y de colección, que se exhibieron para su venta del 18 al 20 de agosto.

Las ventas totales superaron en casi $5 millones a las realizadas en la edición 2015.

Los autos más destacados de la jornada de subastas estaban en la Modern Speed Collection, que incluyó 11 de los modelos más exclusivos, poderosos y tecnológicamente más avanzados del mundo.

Ocho de esos modelos sumaron $6,270,000 en ventas, y tres superaron la cifra del $1 millón, un McLaren P1 2014, un Ferrari 599 SA Aperta 2011 y el Bugatti Veyron 16.4 2016.

Otros modelos de la colección Modern Speed, fueron el Ferrari LaFerrari 2014, con solo 211 millas recorridas y sus 949 caballos de fuerza, que se vendió por más de $4,700,000.

Un Ford GT40 MkI 1966 también superó el precio de vente multimillonario con $4,400,000 como la última oferta en la puja, lo mismo que un Ferrari Enzo 2003, que se vendió por $3 millones.

Top 10 Autos Clásicos Monterey Car Week 2016

2014 Ferrari LaFerrari (Lot S110) at $4,700,000

1966 Ford GT40 MkI (Lot S103) at $4,400,000

2003 Ferrari Enzo (Lot S108.1) at $3,000,000

2014 McLaren P1 (Lot S81) at $1,850,000

2011 Ferrari 599 SA Aperta (Lot S82) at $1,050,000

2006 Bugatti Veyron 16.4 (Lot S91) at $1,000,000

1968 Lamborghini Miura P400 (Lot S77) at $790,000

2011 Ferrari 599 GTO (Lot S84) at $680,000

2004 Porsche Carrera GT (Lot S90) at $610,000

1932 Duesenberg Model J Phaeton (Lot S45) at $600,000

Visita Mecum Auctions para ver la lista completa de autos vendidos durante las subastas del pasado fin de semana en Monterey.

Las próximas fechas para las subastas de Mecum incluyen Louisville, Kentucky del 8 al 10 de septiembre y Chicago del 6 al 8 de octubre, donde se ofrecerán más de 1,000 autos para la venta.