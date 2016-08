Exfutbolista danés, campeón de Europa, invade cancha y hace yoga desnudo

Elstrup, autor del gol de la victoria ante Francia que permitió acceder a las semifinales de la Eurocopa de 1992, volvió a reclamar la atención sobre el césped, aunque en esta ocasión no por sus goles, sino por correr completamente desnudo por el terreno de juego.

Tras saltar al campo, el exdelantero del Feyenoord holandés y del Luton inglés, entre otros, corrió desnudo por el césped y realizó varias posturas de yoga ante los sorprendidos jugadores y espectadores antes de ser detenido por los miembros de seguridad del estadio.

