Este extécnico del Real Madrid dirigirá en el fútbol de China, ¿Quién será?

El técnico chileno Manuel Pellegrini se manifestó este sábado “orgulloso y motivado” tras haber fichado por el club chino Hebei Fortune, recién ascendido a la serie de honor de ese país.

“Orgulloso y motivado para asumir este nuevo desafío en Hebei China Fortune“, publicó en inglés el exentrenador del Real Madrid y el Manchester City, en su cuenta de twitter.

Pellegrini se encuentra descansando en Chile desde hace varias semanas y nada se sabía de sus negociaciones con el Hebei Fortune y hace algunos días había manifestado que había recibido varias ofertas de trabajo, pero ninguna interesante.

El entrenador chileno dijo que prefería quedarse sin dirigir una temporada antes de tomar un proyecto que no reuniera todas las condiciones que considera indispensables para trabajar.

El anterior club de Pellegrini, el Manchester City inglés, lo reemplazo por Josep Guardiola

El Hebei Fortune será el duodécimo club en la carrera de Pellegrini como técnico, después de haber dirigido a la Universidad de Chile, Palestino, O’Higgins y Universidad Católica en Chile; Liga de Quito en Ecuador; San Lorenzo y River Plate en Argentina; Villarreal, Real Madrid y Málaga en España y el Manchester City en Inglaterra.

Hebei Fortune actualmente está en el quinto lugar de la Superliga china y es uno de los equipos que más sorpresas causó en el mercado de fichajes, contratando a jugadores como Ezequiel Lavezzi, Gervinho, Gael Kakuta y Stéphane M’Bia.

