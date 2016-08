Es soltero, pero ¿está disponible?

El simple hecho de que esta persona no traiga puesto un anillo de matrimonio o sea soltero (a) no quiere decir que esté buscando una relación

Un buen amigo me dijo no hace mucho que en la vida jamás deberíamos asumir nada. ‘El que asume, mete la pata’, dicen por ahí. Pues resulta que a la hora de saber si una persona está disponible emocionalmente o no, es importante analizar ciertos aspectos.

El simple hecho de que esta persona no traiga puesto un anillo de matrimonio o sea soltero (a) no quiere decir que esté buscando una relación. Es ahí cuando deberíamos poner en la balanza y ver cuidadosamente si nos interesa involucrar nuestra energía y sentimientos o no.

He aquí algunos puntos que podrías tomar en consideración antes de perder tu tiempo:

No conoces a su familia y amigos

Es muy normal que una persona, especialmente un hombre, se tome su tiempo a la hora de llevarte a su casa a presentarte con su familia y con sus amigos. Pueden existir muchos motivos por los cuales esa persona, te quiera o no, prefiera mantenerte alejada de los suyos.

Sin embargo, en la mayoría de ocasiones, cuando estamos pensando en algo serio con otra persona, queremos que la mamá y/o el mejor amigo los conozca ¿no?. Si parece que quieren alejarte de cualquier reunión familiar y buscar cualquier excusa para evitar un encuentro, piénsalo dos veces. Los amigos de un hombre y de una mujer tienen mucha influencia; más de la que quisiéramos.

Si le dices algo romántico, cambia el tema

Si llega a tu casa y le dices, “Hoy te pensé mucho,” y su respuesta es cambiar el tema, deberías considerar si es que quizás le da pena y no sabe como responderte o en realidad, quiere mandarte un mensaje muy claro.

Bien dicen por ahí que el silencio también es una forma de contestación. Antes de entregar tu corazón, es más que justo por lo menos saber que estamos siendo correspondidos.

No pregunta sobre tu vida

No hay nada mejor en el mundo que llegar a ver a tu pareja y saber que en esa persona encuentras apoyo o por lo menos alguien que te va a escuchar y que parece importarle lo que le estás diciendo. Por más caballeroso y simpático que sea un hombre, si este no te pregunta sobre tu vida, tus planes y hace el esfuerzo de acordarse de lo que le contaste ayer para preguntarte hoy si todo esta mejor, tal vez esa persona no está emocionalmente disponible para una relación.

Jamás olvides que la gente te tratará como te trates a ti mismo. Comienza por quererte, valorarte y aprender a entender que hay personas que simplemente no están disponibles emocionalmente en ese momento.

Al entenderlo, quizás podrías encontrar un amigo y no una relación sentimental.

Espero sus comentarios,

Carolina Sarassa

@CarolinaSarassa