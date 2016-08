En Xolos se burlan de este futbolista por su nombre… ¡Entérate cómo se llama!

Este delantero de 20 años lleva por nombre de pila el homónimo de una cantante famosa, pero aplicado en hombre y el resultado es algo simpático

Hay futbolistas o exfubolistas que son homónimos de alguna personalidad del mundo del espectáculo o de la política. Por ejemplo, el exfutbolista Luis Miguel Salvador, quien actualmente es el presidente de Rayados del Monterrey o el exjugador de Pumas Raúl Salinas.

Los nombres de estos jugadores llama la atención por encima de los demás. Sin embargo, existe el caso específico de un jugador de Xolos Tijuana que su nombre no solo es especial, sino también es objeto de burlas.

Se trata nada menos que de Amando Miguel Moreno Magaña, de 28 años, juega como delantero y ocupa el dorsal 28 con el conjunto de Xolos, Tijuana.

Además del nombre, Amando Miguel tiene otra particularidad: sus tres nacionalidades. Aunque es originario de Nueva Jersey, posee la nacionalidad mexicana, estadounidense y salvadoreña.

En entrevista con el diario mexicano El Gráfico, el futbolista, quien apenas acumula cuatro partidos como profesional, explicó que le pusieron ese nombre porque sus papás eran fans de la cantante argentina Amanda Miguel.

Sin embargo, aseguró que no le disgusta en lo absoluto las burlas en el equipo y a través de las redes sociales. Por el contrario, le causa más conflicto que lo llamen Armando, con “r”.

“La verdad, eso de Amanda Miguel no me molesta. Lo que sí me enoja es que me digan Armando, porque mucha gente se confunde. Pero soy Amando, sin la “r””, precisó el jugador de Xolos, quien por cierto, confesó que nunca ha escuchado un disco de la popular cantante argentina.