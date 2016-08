Avión de Southwest Airlines logra un aterrizaje seguro tras una gran rotura

Un vuelo de Southwest Airlines desde Nueva Orleans a Orlando, Florida, se vio obligado a realizar un aterrizaje de emergencia hoy en Pensacola, Florida, debido a un grave “problema mecánico”.

Las fotografías tomadas por los pasajeros mostraron un pedazo grande de uno de los motores del avión seriamente dañado.

“Oímos una fuerte explosión a unos 10,000 pies. Sonaba como un neumático de soplado de 18 ruedas y empezamos a oler el humo,” dijo la pasajera Stephanie Miller a ABC News.

@10TV southwest plane from New Orleans to Orlando's engine blew in the sky. This was my dads boss's picture he got pic.twitter.com/TFoAQ9i0tZ

— lexy (@lexydray) August 27, 2016