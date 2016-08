A los 104 años se hace ciudadana estadounidense por una sola razón

MIAMI – May García, nacida en Jamaica hace 104 años y llegada en 1993 a Estados Unidos, se ha hecho ciudadana estadounidense porque, según sus familiares, quiere votar en las próximas elecciones, informaron hoy medios locales del sur de Florida, donde reside junto a su gran familia.

Televisoras locales publicaron hoy las imágenes de la ceremonia en la que García prestó juramento este viernes como ciudadana en Fort Lauderdale (a unos 40 kilómetros al norte de Miami), junto a otros inmigrantes de diversas nacionalidades.

Fay Rochester, uno de los cuatro hijos de la centenaria, que además tiene 12 nietos, 18 bisnietos y 8 tataranietos, declaró al canal que toda la familia está “muy orgullosa” de ella.

Media interviews! A first for May Garcia, 104 yrs, our #newUSCitizen to be-“Life is good,” says Ms. Garcia. pic.twitter.com/C7zqeKJvla

— Ana Santiago (@uscismediamiami) August 26, 2016