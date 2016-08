Videos: Lanzan bichos en el subway y el resultado es ¡CAÓTICO!

Una mujer entró en pánico después de que se le cayeran los insectos que supuestamente intentaba vender a los pasajeros del metro.

El extraño y desagradable suceso tuvo lugar en el tren D en dirección a Brooklyn, alrededor de las 6.00 p.m. del miércoles. Una mujer con un vestido azul iba ofreciendo grillos y gusanos vivos a los pasajeros cuando “la mercancía” se le cayó por el suelo.

El accidente provocó un auténtico caos entre los viajeros y la propia mujer, que supuestamente sufría de una condición mental.

There are crickets in subway rn and they won’t stop being loud af. Send help

Mientras los testigos intentaban alejarse de los animalitos, la vendedora comenzó a gritar y se orinó encima. Uno de los viajeros presionó la alarma y el tren quedó bloqueado.

Woman just let crickets out on the D Train as we went over the Manhattan Bridge. Panic ensued. Someone pulled the E-Brake. Stuck. New York.

— Ezra Mechaber (@ezramechaber) August 24, 2016