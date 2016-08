Video: Este hombre violaba perros y lo transmitía en vivo, hasta que…

Advertencia: Las imágenes son fuertes

Cuando algunos defensores de los animales se dieron cuenta de que había un hombre que transmitía en video en vivo el maltrato y la violación a la que sometía a perros, comenzaron a fraguar una venganza.

De acuerdo con The Sun, los hechos ocurrieron en la provincia de Sichuan, en Chengdu, China. Este hombre, que no ha sido identificado, utilizaba la tecnología para transmitir escenas de abuso sexual con animales. Pero no contaba con que grupos proanimales se organizarían para tenderle una trampa.

El video, difundido en redes sociales, muestra el momento en que el hombre es arrastrado por una decena de personas hacia el exterior del hotel donde lo habían citado para “charlar sobre su hobby”.

Los enfurecidos animalistas lo desnudaron por completo y comenzaron a golpearlo en la calle, al tiempo que le gritaban y lo cuestionaban.