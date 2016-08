Video: Lo que pasa al vertir ácido sulfúrico en una Big Mac es sorprendente y repugnante

El ácido sulfúrico es conocido por su gran capacidad de corrosión

Como muchos otros en la red, el canal de YouTube “Let’s Melt This” se dedica a derretir cosas de diversa índole con sustancias corrosivas y documentarlo en video. Para este experimento eligieron una Big Mac, la famosa hamburguesa de McDonald’s, y ácido sulfúrico.

El efecto que el corrosivo tiene sobre la hamburguesa es impresionante: primero se comienza a derretir, pero unos segundos después, el ácido deja de tener efecto sobre el pan y la carne de la hamburguesa, aún cuando esta sustancia tiene la capacidad de derretir metales.

Sorprendentemente, el ácido no logró deshacer la hamburguesa, que más bien tomó una textura firme, como de carbón. Lo que el ácido sulfúrico no pudo hacer, ¿lo podrá hacer nuestro estómago cuando comemos una Big Mac? Si alguna vez has sentido cierta indigestión después de comer una hamburguesa de éstas, quizá ya tienes la explicación.