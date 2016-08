Matan a balazos a la prima del basquetbolista Dwyane Wade en Chicago

Lo que son las cosas. Apenas un día después de que Dwyane Wade, jugador de los Bulls de Chicago, participó en un panel para discutir la violencia de la ciudad, su prima fue víctima de un fuego cruzado y perdió la vida el viernes.

Nykea Aldridge, de 32 años, caminaba por la escuela Dulles School of Excellence cuando fue alcanzada en la cabeza y un brazo por proyectiles en un tiroteo cruzado.

“Mataron a mi prima hoy. Otro acto de violencia con armas sin sentido. Cuatro niños perdieron a su mamá sin razón. Irreal”, dijo Wade en un su cuenta de Twitter.

My cousin was killed today in Chicago. Another act of senseless gun violence. 4 kids lost their mom for NO REASON. Unreal. #EnoughIsEnough

