Les tomaría más de 200 años a minorías de EEUU en acumular riquezas como los blancos

WASHINGTON.– Las minorías afroamericana y latina ya afrontan bajos ingresos salariales en comparación con los blancos pero, sin la ayuda del Congreso, les tomaría más de 200 años acumular el mismo nivel de riqueza que ese grupo, según un estudio económico divulgado este mes.

El estudio adquiere mayor importancia en un año electoral en el que los aspirantes presidenciales, la demócrata Hillary Clinton, y el republicano Donald Trump, han prometido tomar medidas para el avance económico de las minorías.

El análisis, realizado conjuntamente por la Corporación para el Desarrollo Empresarial (CFED, en inglés) y el Instituto para Estudios Políticos (IPS, en inglés), indicó que, tal como están las cosas, si el Congreso no adopta reformas, a las familias afroamericanas les tomaría 228 años alcanzar el mismo nivel de acumulación de riqueza que tienen ahora las familias blancas, mientras que a las familias hispanas les tomaría 84 años, hasta 2097.

Eso se debe a que, aunque el país ha registrado un aumento de la riqueza en las últimas tres décadas, el crecimiento ha sido bastante desigual entre las minorías.

Ambos centros de estudio analizaron los niveles de riqueza de las familias blancas, afroamericanas y latinas entre 1983 y 2013 e hicieron proyecciones tomando en cuenta problemas estructurales o sistémicos, incluyendo un código tributario que bloquea el avance de las minorías.

En la actualidad, la riqueza de los 400 estadounidenses más ricos de EEUU, según la revista Forbes, ha crecido en un promedio del 736%, es decir diez veces más que la tasa de crecimiento de toda la población latina, y 27 veces más que la de la población afroamericana.

Dicho de otra forma, la riqueza acumulada de esos 400 estadounidenses es de $2,34 billones, en comparación con la de $2,17 billones de toda la población afroamericana y un tercio de la población latina juntas.

Según el informe, hay muchos factores que contribuyen a la situación actual, empezando por prácticas que discriminan a las minorías en el acceso a préstamos, y ciertos créditos fiscales que benefician más a familias ricas.

En los últimos 20 años, el gobierno federal ha gastado más de ocho billones de dólares, a través de programas tributarios, para ayudar a las familias a acumular riqueza mediantes planes de ahorro para la jubilación, la compra de una casa, el lanzamiento de una empresa, o el acceso a las universidades.

En 2015, la infusión total fue de $660,000 millones, en comparación con $200,000 millones en 1994.

Pero estas ayudas han ido a parar principalmente a los hogares millonarios, que salen favorecidos con mayores créditos tributarios.

Así, en 2015, una familia millonaria obtuvo beneficios de impuestos por $146,973, mientras que el beneficio para una familia trabajadora fue de apenas $174.

Aunque el Servicio de Rentas Internas no recaba inormación sobre la etnia o raza de los contribuyentes, otra investigación reciente determinó que una “cifra abrumadora” del gasto público realizado a través del código tributario está destinada a hogares blancos de altos ingresos.

En 2013, la riqueza promedio de hogares afroamericanos fue $85,000, y la de hogares latinos fue de $98,000, mientras que la de hogares blancos fue de $656,000.

Para el año 2043, cuando las minorías étnicas sobrepasen a los blancos y se conviertan en mayoría en EEUU, la brecha en la acumulación de riqueza entre las familias blancas y las latinas y afroamericanas se duplicará, en promedio, de unos $500,000 en 2013 a más de un millón de dólares.

