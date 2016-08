Las 20 peores telenovelas de los últimos 10 años

No todas las producciones pueden ser buenas

Las telenovelas son parte fundamental del entretenimiento de los latinos en televisión. Hay buenas y malas producciones, novelas que nos hacen soñar, novelas que nos hacen llorar y novelas que nos hacen rabiar. A lo largo de la historia hemos visto muchas producciones, unas que fueron éxito y otras que tronaron feo. Hagamos un recuento de los últimos 10 años y recordemos las peores que se han producido…

20. Las Bravo (2014)

La telenovela protagonizada por Edith González, Mauricio Islas, y Saúl Lisazo fue una de las peores de la historia de TV Azteca. El año en que se produjo fue devastador para la televisora del Ajusco y fue cuando decidieron frenar la producción de melodramas.

“Las Bravo” inició grabaciones a marchas forzadas para poder entrar al aire, pero los ejecutivos decidieron posponer su estreno y meter una telenovela extranjera. Los mismos directivos no creyeron en este proyecto que terminó siendo algo horripilante, por su mal manejo de historia y calidad de producción detestable.

19. El Juramento (2008)

Cuando Telemundo quiso empezar a producir en México de forma independiente y sin la ayuda de Argos, la cadena tuvo la brillante idea de adaptar una historia de Caridad Bravo Adams. “El juramento”, basada en “La mentira” tuvo varios tropiezos porque inicialmente se llamaría “El engaño” y protagonizada por Fernando Carrillo y Gaby Espino.

Carrillo tuvo algunos problemas con la producción y salió del proyecto, mientras que Espino anunció que estaba embarazada y no iba a poder continuar. Finalmente, Natalie Streignard y Osvaldo Ríos tomaron su lugar, pero seguro hubieran deseado no hacerlo.

“El juramento” fue una mala copia de “La mentira” sin chiste, sin rumbo y sin pasión.

18. Amar de Nuevo (2011)

Esta producción fue una especie de secuela de “Amarte así, frijolito”, pero sin la chispa y la magia de la original. La “Chilindrina” participó en este melodrama que carecía de el “frijolito” que nos enamoró en la primera versión. A pesar de que el actor aparece en esta telenovela, está más grande y ya no era lo mismo.

17. ¿Quién es quién? (2015)

Esta comedia basada en la chilena “Amores de mercado” le dio la oportunidad a Eugenio Siller de hacer dos personajes. A pesar de que es carismático, Siller carece de las habilidades para contrastar a los personajes. Lastima que este fue el proyecto con el que entró Danna Paola a la empresa.

Cabe destacar que ni la propia Telemundo estrenó la telenovela primero y dejaron que Televisa la transmitiera primero por el canal menor denominado GalaTV y en un horario vespertino. Cuando ya llegó a la audiencia latina en Estados Unidos, fueron tan malos sus números que de un horario estelar la bajaron a un horario en la tarde.

16. Un escenario para amar (2014)

Este refrito de “Como en el cine” no tuvo la magia de la original. Si recuerdan, esa versión era como una copia pirata de “Coyote ugly” donde las chicas de esta telenovela bailaban arriba de una barra. En esa época estaba de moda pero hoy en día ya no. Aunque le hicieron varios cambios y la adaptaron a los nuevos tiempos, las actrices que eligieron para protagonizar no tenían ese “charm” de las originales.

15. Mundo de fieras (2006)

El productor Salvador Mejía hasta este momento había tenido grandes éxitos bajo su mando como “La usurpadora”, “Abrázame muy fuerte”, “La madrastra”, entre otras. Pero llegó el año 2006 y se le ocurrió la brillante idea de mezclar varias historias y hacer una super novela. Así nació “Mundo de fieras” y fue un desastre total.

Las telenovelas corales son buenas si es que saben hacer bien y cuando hay una historia coherente. Aquí ninguna de las historias tenía pies ni cabeza y se quiso dar protagonismo a todos. Y como bien dice el dicho “el que mucho abarca, poco aprieta”.

A final de cuentas el drama, como la salida de Gaby Espino por supuesta rivalidad con Edith González, pesó más que la historia cirquera que nos presentaron a cuadro.

14. Mi corazón insiste (2011)

Lo que hizo mala esta producción de Telemundo protagonizada por Jencarlos Canela y Carmen Villalobos, no fueron los protagonistas. Ellos estuvieron geniales juntos y tenían mucha química. Lo peor fue que los adaptadores nunca entendieron el concepto original de esta historia.

Basada en la colombiana “Yo amo a Paquita Gallego”, “Mi corazón es tuyo” nunca entendió que aquella historia era una parodia de las telenovelas rosas. Si no se hubieran tomado la historia de amor tan en serio, esto hubiera un cañonazo, si se hubieran burlado del genero de una forma creativa. Se perdió una gran oportunidad, ni modo.

13. Dos hogares (2011)

Sabemos que Anahí es una mujer muy bella y tiene gran carisma, y se defiende en la actuación. Hasta antes de protagonizar “Dos hogares” la actriz había hecho personajes juveniles y esta fue su primera oportunidad de hacer un personaje más adulto. El resultado fue catastrófico porque se trataba de una mujer que se metía con dos hombres y comprometidos. A pesar de que todo era ficción, no dejaba bien parada a la cantante de RBD. Fue una historia chafa, sin pies ni cabeza en cuanto a historia y nunca logró cuajar con la audiencia.

12. Camaleones (2009)

Hubo una época en Televisa en la que se “creó” un nuevo genero para vender la telenovela al que se le denominó como “vanguardia”. “Camaleones” fue uno de esos proyectos, pero era tan de vanguardia que nunca entendimos lo que era ni lo que quería ser.

“Camaleones” parecía la telenovela típica de los estudiantes, en la escuela, pero no era así. Era como una historia de espías que se infiltraban a una escuela para descubrir al gran villano de la historia. Lo raro aquí era que Belinda era la protagonista. En ese entonces, la actriz se operó la nariz y era la gran incógnita de como había quedado. Hasta en los promocionales, no se hablaba mucho de la historia, y se mostraba a la cantante de “Sapito” tapada de la cara para mantener la expectativa. Eso fue un gran error, porque a todos nos dejó de interesar y descubrir de que trataba el melodrama, lo que queríamos ver era la nueva nariz de Belinda.

La nariz no fue lo único, varios de los alumnos eran más grandes que Belinda. No acabamos de entender como ella era la maestra de estos chicos. “Camaleones” fue algo bizarro que no se entendió si era policiaca, de problemática juvenil o que.

11. Corazón Salvaje (2009)

El gran Salvador Mejía se atrevió a adaptar un clásico como “Corazón Salvaje”. Lo malo del caso es que no fue un refrito exacto, porque le mezcló con “Yo compro esa mujer”. El resultado fue espantoso porque se le agregó una historia que no tiene nada que ver con la otra.

Además, como era el gran regreso de Aracely Arámbula a las telenovelas después de su matrimonio con Luis Miguel, no se quería opacar a la actriz. Sabemos que la que se lleva esta novela es la villana. Para resolver esta situación, “La Chule” interpretó tanto a la protagonista como a la antagonista. Arámbula lucía demasiado exagerada como villana y no dio el ancho.

Otra cosa pésima fue el vestuario que se usó, especialmente para la antagonista. La pusieron demasiado sexy y parecía que era empleada de un burdel. En esta época las señoritas de sociedad no vestían así tan provocativas. Y no les contamos los errores de producción que tuvieron con cables y luces en escena.

10. El clon (2010)

Otro refrito que jamás debió de existir fue “El Clon” de Telemundo. La calidad de la producción Colombiana no se le comparaba a lo que realizó Globo de Brasil. La historia fue más plana y no tuvo los mismos matices que la original. Si no se va a poder superar la producción original, no hay razón para hacerlo.

9. Lo imperdonable (2015)

Lo imperdonable de “Lo imperdonable” es que se haya hecho un refrito de “La mentira” a tan solo 5 años de la última versión, “Cuando me enamoro”. El productor Salvador Mejía disfrazó “La mentira” agregandole otras dos historias más de Caridad Bravo Adams, haciendo otra de esas ensalada de telenovelas que tanto le gusta hacer y que poco le ha funcionado.

Lo malo fue que la historia principal era “La mentira”, historia que ya nos sabemos de memoria. Mujer enamora a hombre, mujer lo deja porque no tiene dinero, hombre se suicida, hermano del muerto regresa para vengarse, hermano vengador confunde a las primas…sha la la, sha la la…

Las otras dos historias competían por el protagonismo porque a cada una se le quería dar importancia, pero de la manera en que se manejaron al aire, de 3 no se hacía una buena. Grave error de meter tanto relleno para una telenovela que contaba con tres historias. Esto era para que cada capítulo fuera de impacto y que tuviera un ritmo veloz, pero no fue así y terminó por enfadar a la gente.

8. Los miserables (2014)

¿Un clásico de Victor Hugo hecho telenovela? La idea sonaba interesante, hasta que modernizaron la historia e hicieron un copy/paste de “La patrona”. La historia era prácticamente la misma historia que vimos hace unos años atrás, con la misma linea dramática. Es entendible que quisieron repetir el éxito de aquella producción, ¿pero como hacerle esto al celebre autor?

La telenovela resultó siendo un chasco a pesar de que se promocionaba como un thriller bien producido. La calidad de producción dejó mucho que desear, cosa que fue sorprendente ya que Argos era la productora.

Tuvo el tema de las drogas y se convirtió en una narco-novela light.

7. La tempestad (2013)

Ximena Navarrete fue Miss Universo, estudió para ser modelo, no actriz. Pero ese no era el problema porque no sería la primera personalidad en entrar a una telenovela sin tener estudios de actuación. El problema es que le dieron una telenovela en donde tuvo que hacer dos personajes. ¿En que cabeza cabe que a una actriz principiante le den dos papeles en una telenovela?

Ese no fue el error más grave, Navarrete recitaba sus parlamentos, mientras que la dicción de William Levy era pésima. En esta telenovela parece que no había director de escena. Otra cosa sorprendente es que el celebre Eric Morales estaba a cargo de la dirección y no pudo hacer que ambas estrellas actuaran. ¡Gravísimo!

Otro de los errores fue la historia, una historia sosa, plana y sin sentido para un horario estelar. No había mucho que contar y no tenía coherencia alguna con capítulo tras capítulo dejando mucho que desear.

6. La fea más bella (2006)

Sabemos que “La fea más bella” fue un éxito en cuestión de audiencia, pero eso no es todo y no mide la calidad de la telenovela. Esta producción de Rosy Ocampo se encuentra en la lista porque fue una parodia espantosa de la original colombiana. La versión de Fernanda Gaitan era sobre una mujer trabajadora, tímida que no hacía mucho caso a su apariencia física. Lo que Betty necesitaba era solo una “manita de gato”.

En cambio, la versión mexicana era una mofa y perdió el sentido. Aquí no era solo desarreglada, tenía problemas de higiene y un tic de ojo, que difícilmente se quitaría en un salón de belleza. Lety retrató la fealdad como el cliché de siempre y no fue nada innovador.

De ejemplo tenemos que esta misma historia se adaptó para la cadena ABC como “Ugly Betty” y se le pudo dar otro giro distinto a la idea original, conservando la ideología del autor original.

5. Amor sin maquillaje (2007)

Para celebrar los 50 años de la telenovela, Televisa realizó una producción que hiciera homenaje a las estrellas, a los técnicos y a todo el equipo que trabaja detrás de cámaras. En esta historia, las protagonistas eran tres generaciones de maquillistas personificadas por Carmen Montejo, Marlene Favela y Lucía Méndez.

Se reunió a un gran elenco, hicieron apariciones especiales algunos de los productores de telenovelas más reconocidos. Esta era la oportunidad de que Televisa mostrara porque eran los mejores exportadores de este género, pero se quedaron cortos. Una historia fastidiosa, lenta y aburrida no hizo que uno viviera la pasión por las telenovelas. Es más, se resaltó que la creatividad de los productores de la empresa ya se les había agotado.

4. Quiero amarte (2013)

¿Qué pasa cuando una protagonista de telenovela no quiere besar a su galán a cuadro? Pasa que una telenovela no sirve. ¿Qué es un melodrama sin los protagonistas viviendo un tórrido romance? Karyme Lozano se volvió religiosa desde hace un par de años, y por cuestiones de moral no podía realizar algunas escenas, poniendo en aprietos a la producción. Ni ganas de ver este drama si ni la protagonista tenía ganas de hacerla.

3. Libre para amarte (2013)

Emilio Larrosa se quiso aprovechar de los seguidores de Gloria Trevi para tener un éxito asegurado en la pantalla chica. Sabemos que la Trevi no es actriz, pero a muchos les parecía divertida la idea de volverla a ver actuando. Trevi resultó ser un grave dolor de cabeza para la producción ya que también no aceptó a hacer escenas intimas con su pareja protagónica, Gabriel Soto.

Fue una novela chafa, bueno, no chafa, lo que le sigue de chafa, una historia que jamás se entendió y un elenco gris que seguro se conformó para que Trevi brillara más.

Al final, el productor le quitó importancia a su protagonista ante la negativa de realizar escenas de beso y pasión.

2. Sueño de amor (2016)

Betty Monroe entró a Televisa por la puerta grande, protagonizando una telenovela, cosa que ni en TV Azteca le dieron la oportunidad de hacer. Monroe no es la mejor actriz, pero fue la seleccionada por el productor Juan Osorio.

Cuando la telenovela no tuvo el desempeño esperado en audiencia, se empezaron a hacer ajustes. Parece que al interior de la producción se le culpó a ella por el fracaso y no a una historia aburrida, lenta y sin chiste.

A la pobre Betty después la quisieron hacer menos en la historia, metiendo a Marjorie de Sousa para formar un triángulo amoroso. Después hicieron que a su personaje le diera cancer. Lo peor del caso es que Monroe, tan comprometida con su proyecto, se rapó la cabellera. Al final no termina con el galán, y supuestamente su sueño era abrir una escuela y sus hijos.

Perdón, pero que no nos mientan. Los cambios se hicieron porque la novela no gustó. Ojalá un día lo acepten y vean que mal trataron a Betty en esta producción. Es una de las peores porque no se respetó a la actriz protagónica, mucho menos al público.

1. Pasión y Poder (2015)

La peor telenovela de estos últimos 10 años es sin duda “Pasión y Poder”. Esta telenovela entró de emergente tras “Lo Imperdonable” que estaba en el fango de los ratings. La producción de José Alberto Castro tenía que aumentar la audiencia y recurrió a dos de los galanes más queridos de Televisa, Fernando Colunga y Jorge Salinas.

El efecto fue lo opuesto, porque Colunga de villano no dio una. A pesar de que tiene toda la vida en los sets de telenovela, aún le cuesta actuar y poder matizar. La audiencia se fue cayendo más y más a números jamás vistos en la historia del canal principal de Televisa.

La historia que empezó lenta y tediosa, terminó por cambiar al villano por un personaje más bueno que pan. El grave error fue hacer refrito de una telenovela que ni en su versión original tuvo éxito. El productor quería mostrar una familia de clase alta, pero a la gente le gusta ver personajes más allegados a la realidad. Aquí no había nada bueno, con una historia incoherente y absurda.