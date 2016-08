Cuauhtémoc Blanco, alcalde de Cuernavaca: “No he recibido ningún dinero”

El exfutbolista negó que tuvo un contrato para ser el candidado por el PSD y que recibió 7 millones de pesos

El alcalde de la ciudad mexicana de Cuernavaca y exfutbolista Cuauhtémoc Blanco, negó hoy haber cobrado siete millones de pesos (unos 380 mil dólares) para ser candidato del Partido Social Demócrata (PSD) en los comicios locales de 2015.

“Que me lo demuestren, no he recibido nada, ningún dinero he recibido”, declaró Blanco en una rueda de prensa en la que acusó a su excolaborador Roberto Yáñez, y a su hermano, el diputado Julio César Yáñez, de falsificar su firma en el contrato.

El exfutbolista dijo que no cobró por aceptar la candidatura al puesto de alcalde que ahora ocupa y tampoco firmó un contrato con el PSD tal y como su antiguo secretario del ayuntamiento aseguró en un testimonio a la cadena Televisa.

Blanco, quien en julio pasado rompió con el PSD y destituyó a funcionarios municipales identificados con esta fuerza política, denunció que los hermanos Yáñez intentan que renuncie a su cargo como alcalde de Cuernavaca.

“Solo les queremos decir una cosa: no nos asustan. No me espanta nadie, por eso estoy aquí, y sigo dando la cara”, dijo Blanco.

El consejero del Instituto Nacional Electoral (INE), Ciro Murayama, reveló al noticiario de Denise Maerker, que este tipo de contratación de candidatos no está contemplada en la ley por lo que este organismo analiza abrir una investigación.

El informativo nocturno de Televisa reveló el jueves que Blanco firmó el 17 de enero de 2015 un contrato con el PSD en el que aceptó ser su candidato a la alcaldía de Cuernavaca, capital del estado mexicano de Morelos.

“El contrato existe y Cuauhtémoc Blanco nos cobró siete millones de pesos por participar como candidato a la presidencia municipal de Cuernavaca en el año 2015”, dijo el exsecretario del ayuntamiento de Cuernavaca.

Este contrato que estipulaba el pago sin importar el resultado de los comicios le fue pagado al futbolista después de las elecciones del 2015 con las aportaciones de empresarios de Cuernavaca.

Reveló que Blanco debía cumplir por contrato cláusulas como tener horario fijo de trabajo, ser cordial y carismático, en particular con las mujeres a quienes debía saludar de beso y tomarse fotos y firmar autógrafos ilimitados.

Blanco fue mundialista con la selección de fútbol de México en las Copas de Francia 1998, Corea-Japón 2002 y Sudáfrica 2010, fue un jugador reconocido del América y tuvo la oportunidad de jugar en el Real Valladolid español (2000-2002).