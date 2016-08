BuenosDíasNYC: El hijo de Nueva York

Hoy comienzan tres días de conciertos de Marc Anthony, quizá el cantante contemporáneo que mejor representa la música de los hispanos en Nueva York.

Un concierto de Marc Anthony es una seguidilla de éxitos que puedes cantar a viva voz, una cita con la mejor música, una experiencia inigualable.

Así que si no has ido nunca, tienes tres oportunidades. No te arrepentirás.

Además dale una mirada al resto de la agenda del fin de semana.

Estado del tiempo: Volvemos a vivir el infierno con una temperatura máxima de 93˚F y una mínima de 73˚F. Más del clima en el siguiente enlace.

Servicio de trenes: Dale una mirada al reporte de la MTA.

El PATH funciona normal según la Autoridad de Puertos de NY y NJ. El resto de los trenes están funcionando regularmente. Las reglas de estacionamiento alterno #NYCASP y los parquímetros están activos.

Madre dominicana demandará a aerolínea. Narcos se ingenian otra forma de traer droga a NYC. “Dreamer” demanda a favor de alivios migratorios. Más de Nueva York.

As we celebrate #NPS100, it is our duty to protect these sacred places for the next hundred years: https://t.co/oBAzh6CzB6 via @EcoWatch

— NRDC (@NRDC) 26 de agosto de 2016