A los 65 años e ignorando la edad de jubilación

Las personas que podrian jubilarse no lo están haciendo y de hecho es la franja de edad que ha aumentado su participación en el mercado labora

Cada día unos 10,000 baby boomers, es decir la generación nacida entre 1956 y 1964, cumple 65 años. Son los cálculos que hace el Instituto JP Morgan & Chase que acaba de dedicar un informe a la vida financiera de esta franja de la población. Lo que han observado es algo que ya lleva tiempo contemplando la Oficina de Estadísticas Laborales, a partir de los 65 años cada vez más trabajadores ignoran que han llegado a la edad de jubilación y siguen en el mercado laboral. Unos trabajando y otros buscando empleo, es decir en la población activa.

De hecho, y según un reciente estudio del economista Gary Burtless, “siete años después del inicio de la recesión todos los grupos de edad menores de 60 años han experimentado una caída en la participación en la población activa” pero “quienesn está entre los 60 y los 70 años de edad han conseguido incrementarla”.

Las razones son variadas. La más positiva es que la expectativa de vida es más larga y que los trabajos son cada vez menos duros desde el punto de vista físico. La negativa es que las pensiones son insuficientes, no se ha ahorrado bastante o quienes lo han hecho han visto cómo la caída de los mercados durante la recesión hizo desaparecer parte de la caja que tenían para la jubilación. Según un estudio de Transamerica Center for Retirement Studies, 71% de los trabajadores no se ha recuperado totalmente de la Gran Recesión y la mayoría, el 87% espera que el seguro social sea la fuente de sus ingresos por retiro ya que a muchos la transición a los planes de ahorro (401k e IRA) les llegó tarde.

En este escenario, muchos de ellos o no se retiran o vuelven al mercado laboral, algo que no siempre es fácil en sectores muy cambiantes que requieren un continuo aprendizaje o simplemente pagan peor que antaño.

La alternativa, para muchos está en Internet. Según el Instituto JP Morgan & Chase, la llamada “gig economy”, la generada por los trabajos esporádicos a través de plataformas digitales (Uber, TaskRabbit, Instacart…) o la posibilidad de conseguir ingresos con activos (ventas en eBay, alquileres en Airbnb) está atrayendo a muchos de estas personas que cualificarían para el retiro. Aunque la mayor parte de los que han abrazado la economía gig son jóvenes, según el Instituto de estudios de este banco, “los seniors no se están quedando atrás”. Según sus cálculos, en septiembre de 2015 un 0.9% de los mayores participaban de estas plataformas comparada con el 3.1% de la población, eso se concreta en más de 400,000 en este rango de edad.

El estudio de JP Morgan & Chase apunta a que quienes participan en la economía gig derivan un 28% de sus ingresos totales de estas plataformas de Internet, lo que les hace más dependientes de estos trabajos que proporcionan unas ganancias muy volátiles.

“Según nuestros datos”, explican en el Instituto, “los seniors ven una variación del 20% como media en distintos meses. Aunque es una volatilidad menor que la de los jóvenes, aún es considerable”, explican.

La tendencia de trabajar más allá de los 65 tiene camino de seguir ascendiendo porque según Transamérica, el 77% de los trabajadores teme que no haya seguro social para ellos, solo 51% cree que tienen lo suficiente para retirarse y el 65% piensa que trabajando hasta la edad de jubilación no les permitirá ahorrar lo suficiente.

Gastos a la baja

De forma anónima, el Instituto del banco JP Morgan &Chase ha observado las transacciones de personas de más de 65 años para concluir que sus gastos están cayendo en las principales ciudades. Y eso a pesar de que siguen trabajando aunque sea de forma parcial. ¿Por qué?