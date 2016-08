Catcher de los Dodgers no paró de llorar al enterarse que el equipo lo separó de Clayton Kershaw

A.J. Ellis, el receptor favorito y amigo del estelar pitcher de Los Ángeles, fue enviado a los Filis a cambio del panameño Carlos Ruiz

El cambio de A.J. Ellis a los Filis de Filadelfia por el receptor panameño Carlos Ruiz causó conmoción en el equipo de los Dodgers.

Ellis, quien jugó nueve temporadas en Los Ángeles y que además es gran amigo de Clayton Kershaw, recibió la noticia del intercambio con gran sorpresa.

“Clayton y yo lloramos al mismo tiempo al enterarnos de la noticia”, dijo Ellis, quien era el catcher encargado de trabajar los partidos del estelar pitcher zurdo.

Ruiz llega a los Dodgers con la idea de reforzar el bateo del equipo a la hora de enfrentar a pitchers zurdos, pero la gran relación que Ellis tenía en el vestidor de los Dodgers abre la posibilidad de implicaciones emocionales por la transacción.

“Fue una decisión muy difícil de tomar”, aseguró el presidente de operaciones de los Dodgers, Andrew Friedman.

“Desde el punto de vista deportivo, creemos que Carlos se ajusta muy bien a nuestro equipo. Él sabe manejar muy bien a los lanzadores, tiene cualidades de líder y será una buena arma ofensiva en contra de pitchers zurdos”, explicó el directivo.

Ellis era uno de los jugadores más apreciados dentro del vestuario de los Dodgers y sus números esta temporada son similares a los de Ruiz, por lo que su salida del equipo se tornó aún más sorpresiva.

En lo que va de la campaña, Ellis batea para un raquítico .194 con un jonrón y 13 carreras producidas en 139 turnos oficiales al bat. Ruiz llega a los Dodgers con un promedio de bateo de .261, 3 cuadrangulares y 12 carreras producidas en 165 turnos. El panameño había pasado los 11 años de su carrera en Grandes Ligas con los Filis.

“Fue triste dejar al equipo, pero ahora llego a un cuadro que tiene la oportunidad de estar en los playoffs y eso me motiva”, dijo Ruiz a la página web de MLB.

“En Dodgers me voy a encontrar con Chase Utley y Joe Blanton, jugadores que estuvieron conmigo en Filadelfia y eso es emocionante para mí”, agregó el receptor de 37 años de edad.

Tras enterarse del intercambio que lo mandó a los Filis, Ellis procedió a despedirse de todos los integrantes de los Dodgers.

“Lo más devastador de todo esto para mí es que muy posiblemente no volveré a catchearle un partido a Clayton”, comentó el receptor de 35 años de edad. “Ha sido un día muy difícil, he llorado tanto que creo que ya no tengo más lágrimas que derramar”.