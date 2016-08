¿A Kim Kardashian le gusta robar en los hoteles que se aloja?

La estrella televisiva confesó que aprovecha sus estancias en los hoteles más lujosos del mundo para llevarse las batas de baño de las habitaciones

Kim Kardashian disfruta de una abultada cuenta corriente que le permite alojarse durante sus viajes en los hoteles más lujosos del mundo, que ahora podrían declararla persona nongrata después de que haya confesado que en varias ocasiones ha hurtado discretamente las batas de baño de las habitaciones para llevárselos a casa.

“Una de las cosas que más me gusta de quedarme en hoteles son las batas de baño tan blancas y mulliditas que ponen en las habitaciones. Cualquiera que haya viajado conmigo sabe que estoy obsesionada con ellos. Admitiré incluso que, a veces, me he llevado alguno de mis alojamientos favoritos, como el del hotel Atlantis de Dubái (¡lo siento!) y el de Montage en Beverly Hills, porque son literalmente los mejores (sic)”, confesó Kim a sus seguidores a través de su página web.

Otra de las ventajas para Kim de dormir fuera de casa es poder disfrutar de algo de intimidad con su marido, el rapero Kanye West -padre de sus hijos North (3 años) y Saint (8 meses)-, con quien tiene una vida sexual “cinco estrellas” gracias a la compatibilidad de sus respectivos signos del zodiaco.

“He investigado un poco sobre Libra y Géminis y me he enterado de que combinamos perfectamente. Una página web incluso decía que somos una de las mejores combinaciones del zodiaco. ¡Es verdad! Tuvimos una conexión increíble desde el principio… El sexo entre Libra y Géminis es de cinco estrellas porque estamos en sintonía. Mi presencia serena tranquiliza a Géminis y Kanye me inspira con sus arrebatos de creatividad (sic)”, comentó además la mujer del rapero.